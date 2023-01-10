Адвокатская палата возбудила дисциплинарное производство против Беньяша*

10 января 2023, 07:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Михаил Беньяш* сообщил о том, что получил информационное письмо из Адвокатской палаты Краснодарского края о возбуждении дисциплинарного производства по требованию Минюста России.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря Михаил Беньяш* сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. По словам юристов, требование Минюста должна рассмотреть специальная квалификационная комиссия и совет Адвокатской палаты Краснодарского края. При этом они отметили, что лишение статуса предусмотрено за грубые нарушения, а названные Минюстом основания к ним не относятся.

Ведомство заявило, что Беньяш* подрывал статус адвокатуры, размещая в своем телеграм-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката. Сам Беньяш* усомнился в том, что решение о лишении его статуса будет вынесено на этом основании. Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, а без нее квалификационная комиссия не сможет принять решение, пояснил он.

Михаил Беньяш* сообщил 9 января в своем телеграм-канале, что в отношении его Адвокатская палата Краснодарского края возбудила дисциплинарное производство. Он также опубликовал фотографию информационного письма.

В письме говорится, что "09.12.2022 г. в Адвокатскую палату Краснодарского края поступило представление Управления министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю №23/04-12690 от 09.12.2022 года, по доводам которого 19.12.2022 года в соответствии с п. 1 ст. 21 Кодекса профессиональной этики адвоката, возбуждено дисциплинарное производство".

Отмечается, что дисциплинарное дело будет рассмотрено 27 января.

"Когда я показал это письмо одному своему другу, то он сказал: Миша, я уже запутался в репрессиях в отношении тебя. Если честно, то я и сам начинаю уже понемножку путаться", - написал Беньяш*, добавив: "Если правда, сказанная адвокатом - это основание для лишения его статус, ну ок, быть по сему".

Публикация набрала по данным на 06.00 мск 16 комментариев, главным образом со словам поддержки.

Напомним, 28 октября Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября адвокат обжаловал это решение. Ранее, в начале ноября, Беньяш* пояснил "Кавказскому узлу", что статус иностранного агента исключает для адвоката возможность ведения дел с гостайной. Но, по его мнению, это не касалось дела росгвардейцев, которое он уже ведет. "Там я уже был ознакомлен со всей гостайной, нового ничего не предвидится, и поэтому, я полагаю, что смогу дальше участвовать в этом деле", - пояснил адвокат.

Однако 13 декабря суд в Сочи отстранил Беньяша от участия в деле уволенных сотрудников Росгвардии, заявив, что Беньяш как иностранный агент не имеет допуска к гостайне.

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* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.