02 мая 2024, 06:36

Два беспилотника сбиты в Ростовской области

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Сегодня ночью в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, отчитались власти.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, беспилотники были уничтожены сегодня около 02.00 мск.

"Силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА. По предварительным данным в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 18 апреля около Каменска-Шахтинского были сбиты три беспилотника. Один человек получил легкие ранения в результате падения обломков.

12 апреля четыре беспилотника пытались атаковать Новошахтинск и были сбиты. 10 апреля мэр Таганрога объявил об угрозе атаки беспилотников и призвал горожан спуститься на нижние этажи и в подвалы. Тем же утром воздушная тревога была отменена.

15 апреля губернатор Ростовской области уточнил, что с начала года над Ростовской областью были сбиты около ста воздушных целей.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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