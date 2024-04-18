18 апреля 2024, 09:02

Один человек ранен при отражении атаки беспилотников в Ростовской области

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Сегодня ночью силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника около Каменска-Шахтинского. Один человек получил легкие ранения в результате падения обломков, сообщили власти.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника в районе Каменска-Шахтинского сегодня около 02.00 мск.

"В результате падения обломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался", – написал Голубев в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине территория Ростовской области периодически подвергается атакам беспилотников. В частности, 12 апреля стало известно, что четыре беспилотника пытались атаковать Новошахтинск, но были сбиты.  10 апреля мэр Таганрога объявил об угрозе атаки беспилотников и призвал горожан спуститься на нижние этажи и в подвалы. Тем же утром воздушная тревога была отменена.

15 апреля Василий Голубев сообщил, что с начала года силы ПВО уничтожили в небе над Ростовской областью около ста воздушных целей.

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Примечание:

"Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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