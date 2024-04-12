Четыре беспилотника сбиты в Новошахтинске

12 апреля 2024, 07:12

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Военные ночью сбили четыре беспилотника, атаковавших Новошахтинск, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области после начала военной операции на Украине неоднократно происходили инциденты с беспилотниками. Так, 10 апреля мэр Таганрога объявил об угрозе атаки беспилотников и призвал горожан спуститься на нижние этажи и в подвалы. Тем же утром воздушная тревога была отменена.

5 апреля в Морозовском районе в результате массированной атаки беспилотников повреждена энергоподстанция, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Энергоснабжение, нарушенное атакой беспилотников, позднее было восстановлено. На одном из упавших БПЛА сработало взрывное устройство, получили ранения восемь человек.

В районе Новошахтинска силы прововоздушной обороны отражают атаку БПЛА, сообщил сегодня в 02.15 мск в своем телеграм-канале Василий Голубев.

В 03.20 он написал об окончании атаки. "В Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено 4 беспилотника. По предварительным данным в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется", - говорится в публикации.

Напомним, в ночь на 25 марта на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Местные жители рассказали, что возгорание произошло после атаки беспилотников. Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников, выпущенных со стороны Украины, 11 дронов были перехвачены, сообщило Минобороны.

13 марта системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску были сбиты три беспилотника. Они упали на территорию Новошахтинского нефтезавода, технологические объекты предприятия остановлены, сообщил в тот день губернатор.

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