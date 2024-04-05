Восемь человек пострадали при взрыве в Ростовской области

05 апреля 2024, 14:00

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При детонации взрывного устройства на упавшем беспилотнике получили ранения восемь человек, они госпитализированы, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью и рано утром военные сбили 44 беспилотника, направленных в Ростовскую область со стороны Украины, еще шесть дронов сбиты на Кубани, сообщило Минобороны.

В Морозовском районе в результате массированной атаки беспилотников повреждена энергоподстанция, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Энергоснабжение, нарушенное атакой беспилотников, позднее было восстановлено.

Взрывное устройство сдетонировало на одном из беспилотников, упавших недалеко от аэродрома в Морозовском районе, сообщил в своем телеграм-канале Василий Голубев.

"Пострадали, по предварительным данным, восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков", - написал он.

В результате ночной атаки беспилотников "незначительные повреждения получило имущество граждан", сообщил также губернатор. "В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки. Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества", - говорится в публикации.

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