Энергоснабжение в Морозовском районе восстановлено

05 апреля 2024, 12:34

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Специалисты восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате атаки беспилотников, сообщили в администрации Морозовского района.

Как писал "Кавказский узел", в Морозовском районе повреждена энергоподстанция в результате массированной атаки беспилотников, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ночью и рано утром военные сбили 44 беспилотника, направленных в Ростовскую область со стороны Украины, еще шесть дронов сбиты на Кубани, сообщило Минобороны.

Энергоснабжение, нарушенное атакой беспилотников, восстановлено, сообщил замглавы администрации Морозовского района Сергей Чмира. "Электроснабжение полностью восстановлено", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, в Ростовской области после начала военной операции на Украине неоднократно происходили инциденты с беспилотниками. Так, в ночь на 25 марта на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Местные жители рассказали, что возгорание произошло после атаки беспилотников. Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников, выпущенных со стороны Украины,11 дронов были перехвачены, сообщило Минобороны.

13 марта системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску были сбиты три беспилотника. Они упали на территорию Новошахтинского нефтезавода, технологические объекты предприятия остановлены, сообщил в тот день губернатор.

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