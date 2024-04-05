Энергоподстанция повреждена после атаки беспилотников в Ростовской области

05 апреля 2024, 07:48

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В Морозовском районе повреждена энергоподстанция в результате массированной атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что между Новочеркасском и Батайском сбиты две ракеты, выпущенные со стороны Украины. Минобороны подтвердило, что две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области.

В ночь на 25 марта на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Местные жители рассказали, что возгорание произошло после атаки беспилотников. Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников, выпущенных со стороны Украины,11 дронов были перехвачены, сообщило Минобороны.

В Морозовском районе "подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА", сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале Василий Голубев.

По предварительным данным, силами ПВО уничтожено "более 40 целей", написал Голубев позднее, в 02.13 мск. "В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения", - говорится в публикации губернатора.

Напомним, в Ростовской области после начала военной операции на Украине и ранее происходили инциденты с беспилотниками. Так, 13 марта системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску были сбиты три беспилотника. Они упали на территорию Новошахтинского нефтезавода, технологические объекты предприятия остановлены, сообщил в тот день губернатор.

12 марта в Таганроге была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Воздушная тревога была отменена после того, как беспилотники были сбиты за чертой города.

29 января в Неклиновском районе после перехвата средствами радиоэлектронной борьбы упал и взорвался беспилотник. 20 августа 2023 года два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

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