Беспилотник упал в Ростовской области

29 января 2024, 11:33

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В Неклиновском районе после перехвата средствами радиоэлектронной борьбы упал и взорвался беспилотник, сообщили сегодня власти.

Как информировал "Кавказский узел", в Ростовской области после начала спецоперации на Украине регулярно происходят инциденты с летающим объектами. В частности, 11 января власти отчитались, что два беспилотника попытались атаковать территорию региона, но были сбиты.

Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был нейтрализован беспилотник, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет", – написал Голубев в своем телеграм-канале.

Напомним, в июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, которые были связаны с атаками беспилотников. 26 мая 2023 года Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете, а 30 июля 2023 года сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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