Центр управления. Фото: mil.ru

29 января 2024, 11:33

Беспилотник упал в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Неклиновском районе после перехвата средствами радиоэлектронной борьбы упал и взорвался беспилотник, сообщили сегодня власти.

Как информировал "Кавказский узел", в Ростовской области после начала спецоперации на Украине регулярно происходят инциденты с летающим объектами. В частности, 11 января власти отчитались, что два беспилотника попытались атаковать территорию региона, но были сбиты.

Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был нейтрализован беспилотник, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет", – написал Голубев в своем телеграм-канале.

Напомним, в июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, которые были связаны с атаками беспилотников. 26 мая 2023 года Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете, а 30 июля 2023 года сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 января 2024, 12:20

29 января 2024, 11:14

  • Суд в Баку утвердил продление ареста Варданяна

    Бакинский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, продлившего арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна по делу о терроризме и финансировании незаконных вооруженных формирований.

29 января 2024, 10:21

  • МВД представило свою версию инцидента на кирпичном заводе в Каспийске

    Житель Белоруссии, который ранее пожаловался, что попал в трудовое рабство на кирпичный завод близ Каспийска, в республику приехал добровольно и сам устроился на завод, сообщило МВД Дагестана. Руководитель предприятия и несколько его работников также заявили об отсутствии принуждения этого человека к труду, однако комментаторы в Telegram сочли их слова, как и сообщение ведомства, недостоверными.

29 января 2024, 09:29

29 января 2024, 08:36

  • Нальчанка требует защитить внука от издевательств в семье после смерти его матери

    59-летняя жительница Нальчика, приходящаяся матерью известной спортсменке, после смерти своей дочери добивается опеки над своим семилетним внуком. Психологи, а также ряд свидетелей дали письменные показания, что мальчик боится отца, сам ребенок жалуется, что подвергается избиениям и сексуальному насилию. Несмотря на это, суд отказался изъять ребенка и передать его бабушке.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи