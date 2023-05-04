Нефтеперегонные заводы на Дону и Кубани возобновили работу после атаки беспилотников

04 мая 2023, 10:39

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На Ильском НПЗ ликвидировано возгорание, завод продолжил работу, сообщил представитель предприятия. Новошахтинский НПЗ после подрыва беспилотника работает в штатном режиме, заверили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", что минувшей ночью произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Ильский в Северском районе Краснодарского края. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Аналогичный летательный аппарат взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе Ростовской области.

Ильский нефтеперерабатывающий завод, где минувшей ночью произошел пожар, работает в штатном режиме, со ссылкой на представителя завода сообщает "Интерфакс".

"Завод постоянно работает в режиме повышенной готовности, поэтому все службы были готовы к возникновению нештатной ситуации и отработали организованно. Последствия происшествия были ликвидированы", - сказал представитель завода. По его информации, жертв в результате инцидента нет.

Падение и взрыв беспилотника не повлияли на работу Новошахтинского завода нефтепродуктов, заявила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

"Завод работает штатно после инцидента", - сказала Ирина Четвертакова, слова которой приводят РИА "Новости".

Напомним также, что сутками ранее, в ночь на 3 мая в поселке Волна в Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности. По данным источников перед пожаром был слышен взрыв. Вечером 3 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отчитался, что пожар на нефтебазе в Темрюкском районе потушен.

Напомним, что в июне 2022 года Новошахтинский завод нефтепродуктов также был атакован беспилотниками, на предприятии произошел пожар, по данным МЧС, что горела вакуумная установка. Представитель завода подтвердил, что пожар на предприятии возник после того, как беспилотные летательные аппараты нанесли удар по его технологическим объектам. В августе министр промышленности и энергетики области Андрей Савельев сообщил, что завод возобновил работу в полном объеме.

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