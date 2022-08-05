Власти отчитались о возобновлении работы Новошахтинского НПЗ

05 августа 2022, 15:35

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На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе запущены обе установки по переработке нефти. Сотрудники предприятия во время простоя из-за пожара после атаки беспилотников получали зарплату, сообщил сегодня глава Минпромэнерго Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", работа нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске остановлена после пожара, на предприятии обнаружены обломки двух беспилотников, прилетевших с территории Украины, сообщил 22 июня губернатор Ростовской области. После первого удара возник пожар на вакуумной установке, второй удар не привел к возгоранию, сообщила пресс-служба предприятия. Жертв и пострадавших в результате пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет, огонь потушен, отчитались спасатели. Атака беспилотников на нефтезавод в Новошахтинске никак не скажется на боеспособности войск Южного военного округа и обеспечении их ГСМ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев в ходе пресс-онференции заявил о возобновлении в полном объеме работы Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, сообщил сегодня

"Деятельность НЗНП ведется в соответствии с производственной программой в штатном режиме. Работают обе установки по переработке нефти. Коллектив продолжал работу и получал зарплату в установленный срок", - процитировал его слова "Интерфакс".

На сайте завода к 14.44 мск не содержится информации о возобновлении его работы.

Новошахтинский завод нефтепродуктов работает с 2009 года, в 2020 году было переработано 4,7 миллионов тонн сырой нефти. В апреле 2021 года ООО "Петон инвест технолоджи" стало основным собственником АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (НЗНП), следует из информации на сайте завода.

До 2021 года предприятие было связано с семьей украинского политика Виктора Медвечука, который был арестован в апреле по делу о госизмене и содействии терроризму, долями в компании владели супруга Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена соратника олигарха Тараса Шевченко Наталья Лавренюк. В 2021 году нефтезавод попал под украинские санкции, официальной причиной их введения была названа поставка нефтепродуктов на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. В компании назвали это утверждение "необоснованным и дискредитирующим", однако оспорить ограничения не удалось . В короткие сроки после включения в санкционный список НЗНП сменил владельца на ООО "Петон инвест технолоджи", сообщило 22 июня РБК.

Предприятие остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным действующим НПЗ в Ростовской области. Численность завода — около 1,5 тысячи человек, сообщило 22 июня издание 161.ru.

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