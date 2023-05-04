04 мая 2023, 07:08

Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского НПЗ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Минувшей ночью на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе взорвался беспилотник, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

О том, что минувшей ночью произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в районе села Киселевка в Красносулинском районе губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил сегодня в своем Telegram-канале.

"В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен", – написал Голубев.

Он уточнил, что пожарные к тушению не привлекались, огонь был потушен сотрудниками предприятия. "Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный", – уточнил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что минувшей ночью произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Ильский в Северском районе Краснодарского края. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника.

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Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 мая 2023, 06:39

  • На Кубани после атаки беспилотника произошел пожар на Ильском НПЗ

    В поселке Ильский в Северском районе произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника.

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