Голубев Василий Юрьевич

11 октября 2022, 20:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российский политик. Губернатор Ростовской области с 14 июня 2010 года (временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области с 8 июня по 29 сентября 2015 года). Член Высшего совета партии «Единая Россия».

Глава Ростовской области

14 сентября 2020 года областной избирком заявил о победе Голубева на выборах губернатора с 66,46% голосов, несмотря на то, что его соперники, Евгений Бессонов и Петр Пятибратов , требовали признать досрочное голосование 11 и 12 сентября недействительным, так как было зафиксировано множество нарушений. За кресло губернатора с Голубевым боролись четыре кандидата: помимо Бессонова (КПРФ) и Пятибратова (ЛДПР), это были Алексей Лященко ("Справедливая Россия") и Владимир Башкатов ("Патриоты России").

13 июля 2017 года участники очередной акции протеста в Гуково огласили письмо к президенту с требованием отправить в отставку губернатора области и его команду. С лета 2015 года в Ростовской области продолжается трудовой конфликт, связанный с закрытием последних шахт в городе Гуково. В результате этого перед работниками обанкротившихся шахт компании «Кингкоул» образовалась большая задолженность по заработной плате, которая не выплачивалась с мая 2014 года. В регионе постоянно проходят пикеты шахтеров, участники которых обвиняют областное правительство в том, что оно знало о невыплате с момента того, как с шахт перестали поступать налоги в бюджет, но бездействовало.

22 декабря 2016 года Василий Голубев пообещал погасить задолженность в течение 6-9 месяцев. В мае 2017 года Валерий Дьяков, координатор инициативной группы протестующих, предложил привлечь к ответственности губернатора Ростовской области Голубева, который заявил о том, что задолженность перед шахтерами якобы погашена, в то время как долгов осталось еще более 300 млн рублей.

27 июня 2016 года В.Голубев возглавил предвыборный список партии "Единая Россия" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.

29 сентября 2015 года Василий Голубев вновь официально вступил в должность губернатора Ростовской области.

8 июня 2015 года в связи с истечением срока полномочий губернатора Василий Голубев был назначен временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного на этот пост.

6 августа члены избирательной комиссии Ростовской области приняли решение о регистрации выдвинутого ростовским региональным отделением партии "Единая Россия" Василия Голубева в качестве кандидата на должность губернатора Ростовской области. Он стал вторым зарегистрированным кандидатом (5 августа удостоверение кандидата на пост губернатора региона получил выдвиженец от КПРФ Николай Коломейцев).

14 сентября на основе обработки 99,73% избирательных протоколов Ростовский избирком заявил о победе Голубева на выборах губернатора.

С 15 сентября 2011 года Василий Голубев продолжил работать губернатором после изменения статуса высшего органа государственной власти Ростовской области.

15 мая 2010 года кандидатура Василия Голубева была внесена президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым в законодательное собрание Ростовской области для наделения полномочиями главы администрации (губернатора) Ростовской области, а 21 мая утверждена законодательным собранием. В.Голубев вступил в должность 14 июня 2010 года, в день окончания полномочий его предшественника В.Чуба.

В мае 2010 года В.Голубев был заявлен партией "Единая Россия" в списке кандидатов на пост губернатора Ростовской области.

Партийная и административная деятельность

С 1983 по 1990 годы В.Голубев занимал должности от инструктора промышленно-транспортного отдела Ленинского РК КПСС, организатора отдела МК КПСС до избрания вторым секретарем РК КПСС.



В 1986 году Василий Голубев избран депутатом Видновского горсовета.



В 1990 году В.Голубев стал председателем Видновского городского Совета народных депутатов, в ноябре 1991 года был назначен, а в 1996 году избран главой администрации Ленинского района Московской области.



В апреле 1999 года Василий Голубев был назначен вице-губернатором Московской области, с марта 2000 года - первым заместителем председателя правительства Подмосковья, где курировал вопросы развития научно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и продовольствия, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, строительного комплекса области.



В декабре 2003 года В.Голубев вновь избран главой Ленинского района Московской области.



С 2006 года Василий Голубев - председатель Совета муниципальных образований Московской области. В том же году он стал руководителем Координационного совета председателей советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, который действует при полномочном представителе президента России в ЦФО.



На выборах в марте 2008 года жители Ленинского района избрали В.Голубева главой своего муниципального образования на очередной срок.



В 2009 году Василий Голубев - председатель Палаты муниципальных районов Единого Общероссийского объединения муниципальных образований (Конгресса).

Биография

Василий Голубев родился 30 января 1957 года в станице Ермаковская Тацинского района Ростовской области. Проживал в посёлке Шолоховском Белокалитвинского района, где на шахте "Восточная" работали его родители. В 1974 году окончил среднюю школу №8 поселка Шолоховский.

Василий Голубев начал трудовую деятельность в 1974 году слесарем на шахте "Шолоховская" после неудачи при поступлении в ВУЗ.



В 1975 году В.Голубев поступил и в 1980 году окончил Московский институт управления им.С.Орджоникидзе, получив специальность "экономист по организации управления", после чего был направлен по распределению в город Видное Ленинского района Московской области.



С 1980 по 1983 годы Василий Голубев работал на видновском грузовом автотранспортном предприятии старшим инженером, а затем начальником отдела эксплуатации.

Достижения

Василий Голубев окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Он имеет ученые степени кандидата юридических наук и доктора экономических наук, заведует кафедрой управления региональной и муниципальной экономикой Российского университета дружбы народов.



В.Голубев является президентом женского баскетбольного клуба "Спарта&К" (Московская область, город Видное).



Василий Голубев имеет государственные награды: орден Почёта (1999), орден Дружбы (2005), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009) - за большой вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю добросовестную работу.

Семья

Женат, имеет двоих детей, также воспитывает племянника - сына погибшего на шахте брата.