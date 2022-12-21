Голубев объявил о запрете беспилотников в Ростовской области

21 декабря 2022, 17:29

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С 22 декабря в Ростовской области запрещено использование беспилотников, исключение сделано лишь для государственных ведомств, сообщил губернатор Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", с 19 октября в Ростовской области и Краснодарском крае действует особый режим – "средний уровень реагирования", который предусматривает, в частности, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения.

12 ноября стало известно, что власти Краснодарского края решили ввести временный запрет на полеты беспилотников и намерены "в ближайшее время" принять соответствующий закон. При этом краевое управление МВД активно использует беспилотники для профилактики ДТП, а в Темрюкском районе в этом году начали сеять рис с помощью летающих дронов. Кроме того, дроны используют и кубанские активисты для мониторинга экологической ситуации. Запрет на полеты беспилотников обеспокоил кубанских аграриев и экологов, поскольку дроны активно используются для обработки полей, мониторинга свалок и лесных пожаров. 8 декабря губернатор Краснодарского края подписал распоряжение, которым с 12 декабря введен запрет на полеты негосударственных беспилотников.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил сегодня, что в связи с действующим особым режимом в регионе вводится ряд ограничений. "Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта. Делаем это, опираясь на полномочия, которые своим указом от 19 октября дал регионам глава государства", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Среди мер, в частности "запрет на использование беспилотников (исключение - для ряда государственных ведомств)", а также ряд ограничений по движению большегрузов . "Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют", - подчеркнул Голубев. По большегрузам ограничения вводятся, чтобы разгрузить дороги в Ростове-на-Дону и контрольно-пропускные пункты на границе области, пояснил он.

На официальном портале Ростовской области на 17.14 мск документ об ограничении полета дронов не опубликован.

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