Анонс запрета на полеты беспилотников обеспокоил кубанских аграриев и экологов

26 ноября 2022, 19:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Анонсированный властями Кубани запрет на полеты беспилотников ударит по сельскохозяйственному бизнесу, поскольку дроны активно используются для обработки полей, указали представители компаний. Ограничение усложнит работу экоактивистов, так как без дронов трудно отслеживать появление свалок и лесных пожаров, отметили экологи.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября стало известно, что власти Краснодарского края решили ввести временный запрет на полеты беспилотников и намерены "в ближайшее время" принять соответствующий закон. При этом краевое управление МВД активно использует беспилотники для профилактики ДТП, а в Темрюкском районе в этом году начали сеять рис с помощью летающих дронов. Кроме того, дроны используют и кубанские активисты для мониторинга экологической ситуации.

19 октября в Краснодарском крае был введен особый режим – "средний уровень реагирования", который предусматривает, в частности, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения.

Если подобный запрет будет введен, это нанесет "большой урон" компаниям, работающим с беспилотниками в сельском хозяйстве, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании "Дрон-агро", предлагающей беспилотники сельхозназначения. "Кубань - один из самых важных регионов для нас", - добавил он.

По словам представителя компании, пик использования беспилотников, в основном для обработки полей пестицидами, приходится на лето и осень.

Отказ от использования дронов принесет значительные проблемы для сельского хозяйства в крае, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" представитель краснодарской компании Flyseeagro, которая занимается применением беспилотников в сельском хозяйстве. "Опыление полей, в том числе для борьбы с вредителями, сейчас проводится либо с дронов, либо с малой авиации. Например, в этом году так обрабатывали рисовые чеки", - сказал он.

Экологи на Кубани используют беспилотники для мониторинга захвата земель, особенно на побережье моря, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко. "Мы достаточно часто взаимодействуем по этому поводу с Минприроды края. В итоге подобного взаимодействия удалось вернуть свыше 1000 гектаров", - сказал он.

Схожее мнение высказал учредитель и директор частного учреждения «Институт региональных биологических исследований» Валерий Бриних. "В частности, мы использовали их для оценки размеров свалок и мониторинга появления новых", - сказал эколог корреспонденту "Кавказского узла".

Некоммерческая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности» также активно применяет беспилотники, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор организации Дмитрий Шевченко.

"Мы используем их для наблюдения за лесными пожарами, вырубками лесов и за состоянием заповедных территорий вообще. Их роль особенно важна для территорий, куда долго и сложно добираться по земле. Кроме того, [использование беспилотника] позволяет сразу охватить гораздо большую территорию", - сказал он.

Анонсированный запрет на использование дронов на Кубани будет больше формальностью, предположил региональный редактор РИА «ФедералПресс» Андрей Гусий.

"Запрет использования дронов – звучит громко, но только из уст чиновников. Первый вопрос, который надо задать: а кто и как это будет контролировать? У каждого пруда, у каждого дома или водопада будет по участковому? Нет, конечно же. У системы просто не хватит ресурсов, чтобы это все контролировать. С другой стороны, возле военных или стратегических объектов и так уже давно запрет и контроль. Поэтому введение ограничений хоть и будет на бумаге, но касаться будет исключительно мест, где уже запрещено. Да и репрессий не будет, если кто-то снимет [с квадрокоптера], например, парк Сергея Галицкого (парк "Краснодар", построенный в краевом центре на средства бизнесмена Сергея Галицкого. – Прим. "Кавказского узла"). Но бюрократическая машина должна ехать, поэтому запрет будет принят", - сказал Гусий корреспонденту "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.