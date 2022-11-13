Запрет на полеты беспилотников на Кубани осложнит работу силовиков, сельхозпроизводителей и экоактивистов

13 ноября 2022, 10:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Краснодарского края заявили, что приняли решение ввести временный запрет на полеты беспилотников, и в ближайшее время намерены принять соответствующий закон. При этом в регионе активно используются беспилотники как силовиками, так и сельхозпроизводителями, экологами и экоактивистами.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 октября в ряде регионов России, в том числе и в Краснодарском крае, был введен особый режим – "средний уровень реагирования", который предусматривает, в частности, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения.

Со 2 марта в связи с военной операцией на Украине приостановлена работа 11 российских аэропортов, в том числе в пяти аэропортах ЮФО: в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Росавиация регулярно продлевала срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах. В последний раз ограничение было продлено до 21 ноября.

Власти Краснодарского края разрабатывают закон о запрете полётов беспилотников. Решение о запрете уже принято, закон будет принят в ближайшее время, сообщили 12 ноября "Юга.ру" со ссылкой на министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Отметим, что на Кубани активно используют беспилотники для контроля ситуации на дорогах, предупреждения возникновения пожаров и в сельском хозяйстве. В частности, 18 августа "Коммерсант" информировал, что для мониторинга пожарной обстановки в регионе были задействованы беспилотники воинских частей.

Главное управление МВД по Краснодарскому краю использует беспилотники для профилактики ДТП. Только за одну неделю с 26 июля по 2 августа с помощью бесплатных летательных аппаратов выявлено более 300 правонарушений, отчиталось ведомство на своем сайте.

В текущем году в Темрюкском районе края впервые в России начали сеять рис с помощью летающих дронов, информировала "Российская газета". Кроме того, дроны используются за мониторинговм состояния посевов, внесения удобрений и средств защиты растений.

Кроме того, дроны используют и кубанские активисты для мониторинга экологической ситуации. Так, инициативная группа "Полтавская против свалки" 11 ноября в своем Telegram-канале опубликовала видео мониторинга свалки около станицы Полтавская. На кадрах ролика показан оросительный канал, который проходит параллельно с мусорным полигоном – в нескольких метрах от него. Затем показана сама свалка и тракторы, которые работают с отходами. Дрон облетает мусорный полигон несколько раз, снимая его на видео с различных ракурсов.

"Вызывает опасение состояние воды в оросительном канале. Очень похоже на загрязнение от свалки", – написал сегодня в своем Telegram-канале председатель краснодарского регионального отделения общественной организации "Зелёная лига" Евгений Витишко. "Очередной позор станицы Полтавской Красноармейского района и всего Краснодарского края. И теперь стало ясно, почему запрещают полеты БПЛА на Кубани", – написал экоактивист.

Напомним, жители Полтавской жалуются на проблемы с экологией из-за мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов. Они создали общественный совет "Против свалки в Полтавской". 5 сентября протестующие станичники перекрыли дорогу мусоровозам. После этого администрация района направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон. 21 октября стало известно, что суд признал нарушения в работе мусорного полигона. Активисты подчеркнули, что это стало маленькой победой в борьбе против свалки.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.