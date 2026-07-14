Владимир Галка обжаловал отказ суда вернуть ему участок

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Сочинский казак Владимир Галка подал апелляционную жалобу на решение Адлерского райсуда, отказавшего вернуть ему земельный участок. Юрист отметил, что суд первой инстанции проигнорировал тот факт, что Галка 30 лет платил налоги и нес бремя содержания участка, хотя именно эти обстоятельства, по мнению юриста, имеют ключевое значение.

Как информировал "Кавказский узел", 23 мая стало известно, что суд отказался вернуть участок земли сочинскому казаку Владимиру Галке. Казак не смог через суд добиться возвращения в собственность изъятого властями земельного участка, который он содержит уже несколько десятилетий.

Ранее о том, что сочинские казаки не могут оформить право собственности на землю, выделенную им в 1991 году, Владимир Галка сообщил "Кавказскому узлу". "Нашему казачьему обществу в 1991 году администрация Сочи выделила своим Постановлением 11,4 га земли под ИЖС в Адлере. Участки были распределены между нами, и составлены списки землепользователей. Мы начали оформлять свои участки в собственность в 2011 году. Прошло уже более 10 лет, а мы так и продолжаем ходить по кабинетам чиновников в надежде оформить выделенную землю", - написал автор обращения, добавив, что 10 лет назад чиновники "обманом получили" от него заявление с просьбой оформить его участок в муниципальную собственность, а теперь ссылаются на это заявление. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

Владимир Галка заявил о намерении добиваться возвращения участка

14 июля Владимир Галка подал в Краснодарский краевой суд апелляционную жалобу на решение Адлерского районного суда, который отказался вернуть ему участок земли. Он подчеркнул, отступать не намерен.

"Я эту землю не крал, я её своими руками поднял, когда там сплошной бурьян был и камни. Тридцать лет я плачу налоги, берегу каждый клочок. В 2011 году пришел я в департамент к [его руководителю], оформлять землю, а он мне сказал: "Пиши заявление, как тебе продиктуем, так нам будет проще тебе оформить в собственность". Продиктовал, что я прошу передать мой участок в муниципальную собственность и потом как они её оформят на себя, то потом передадут её мне", – рассказал Владимир Галка корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что чиновники воспользовались его доверием. "Я и написал: "Прошу оформить мой участок в муниципальную собственность". Они по моему заявлению и оформили. А потом сказали: "ты же сам собственноручно от своего участка отказался. Что тебе надо еще? Что ты ходишь сюда?" – отметил Галка.

По словам казака, он обратился с жалобами в различные инстанции, но чиновники на них не отреагировали. Галка заявил, что проблема возникла по вине одного из руководителей правового департамента сочинской администрации, которому сейчас силовиками вменяется получение взятки.

Представитель Владимира Галки в суде, она же его супруга Ольга Корягина отметила, что борьба за право на землю стала для их семьи делом принципа. "Я видела, как быстро суд принимал решения в пользу администрации, не задав ни одного уточняющего вопроса о том, как вообще возникла эта ситуация с обманом. Сложилось ощущение, что судья даже не открывал те архивные документы, которые мы с таким трудом доставали. Мы подали апелляцию, потому что не можем допустить, чтобы многолетний труд человека был перечеркнут одной подписью чиновника, сделанной под диктовку", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Хочется верить, что краевой суд обратит внимание на факт владения участком на протяжении почти 30 лет

Корягина отметила, что речь не просто о земле, а о кормилице их семьи. "Мы все выращиваем на участке, тем и кормимся. На наши пенсии прожить невозможно", – подчеркнула она.

В апелляционной жалобе истец просит отменить решение Адлерского суда и принять новое – признать действия администрации по регистрации права муниципальной собственности незаконными, а также обязать городские власти закрепить участок за Владимиром Галкой.

"Хочется верить, что в краевом суде нас услышат и посмотрят не только на бумаги администрации, но и на наши архивные документы, на факты владения этим участком почти 30 лет, что доказывается возрастом наших деревьев, которые мы сами покупали, сажали и сами ухаживали за ними", – сказала Корягина.

Апелляционная жалоба Владимира Галки получена, подтвердила сотрудница канцелярии по гражданским делам Адлерского райсуда. "Приглашение в апелляционный суд он получит через СМС-сообщение, если судья установит, что жалоба оформлена правильно и к ней нет претензий", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист указал на грубые нарушения законодательства

Судья, который вынес решение по делу Владимира Галки, допустил грубые процессуальные нарушения, фактически устранившись от всестороннего исследования дела, считает независимый от дела Галки юрист Тимур Ахметов, специализирующийся на делах о земельных спорах.

"Согласно текстам иска, решения суда и протокола суда, процесс в Адлерском суде выглядит как формальная процедура, призванная узаконить отъем земли у гражданина. Самое вопиющее – это игнорирование доказательств. Из материалов дела следует, что судья самостоятельно запросил архивные документы, подтверждающие законность первоначального выделения участка Владимиру Галке еще в 1996 году. Их он приобщил к делу, но просто забыл о них в итоговом решении. Судья не дал им никакой правовой оценки. В гражданском процессе это нарушение фундаментальных норм права (статья 67, 196 ГПК РФ), которое делает решение незаконным", – сказал Тимур Ахметов корреспонденту "Кавказского узла".

Суд первой инстанции также проигнорировал принципы добросовестного владения, продолжил юрист. "Тридцать лет человек платил налоги, ухаживал за землей, считая её своей. Администрация же, используя юридическую неграмотность истца, совершила действия, нарушающие статьи 1 и 10 ГК РФ (запрет на злоупотребление правом). Судья не захотел давать правовую оценку действиям чиновников, свел всё в своем решении к сухим и вырванным из контекста нормам Земельного кодекса", – отметил Ахметов.

Владение имуществом в течение пятнадцати лет дает право собственности

Также юрист обратил внимание, что суд первой инстанции проигнорировал принципы добросовестного владения, закрепленные в гражданском законодательстве. Если человек тридцать лет платил налоги, ухаживал за землей и нес бремя её содержания, то в российском праве для таких случаев существует фундаментальный институт приобретательной давности, пояснил он.

"Лицо – гражданин или юридическое лицо – не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество", – процитировал юрист пункт 1 статьи 234 Гражданского кодекса РФ.

Владимир Галка владеет землей в два раза дольше установленного законом срока. Администрация Сочи совершила действия, грубо нарушающие принципы добросовестности (статья 1 и 10 ГК РФ), продолжил он. "Суд не захотел давать этому оценку, фактически проигнорировав закон, хотя истец и заявлял об обмане в суде первой инстанции", – заключил Ахметов.