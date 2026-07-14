Сочинский активист Дмитрий Тропский оказался под угрозой депортации из США

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Активист из Сочи Дмитрий Тропский лишен защиты в США, в ближайшие дни иммиграционная полиция может запустить процесс его принудительной депортации на родину. Американский суд счел риски активиста “спекулятивными”, хотя ЕСПЧ ранее признал, что Тропский подвергся политическому преследованию.

49-летний сочинец Дмитрий Тропский, участник протестных и пацифистских акций, уехал из России в сентябре 2022 года после объявления мобилизации. Он провел в Армении около года, а в сентябре 2023 года пересек границу США и Мексики, воспользовавшись официальным приложением CBP-One.

Главной причиной отказа Тропскому в защите стали его кратковременные возвращения в Сочи в 2023 году для посещения умиравшей от тяжелой болезни матери. Американский судья расценил это как «отсутствие объективного страха перед властями РФ». Пятый окружной апелляционный суд США отказался пересмотреть дело Тропского и аннулировал административную отсрочку, которая ранее защищала сочинца от высылки. 16 июля Тропский обязан явиться на очередную регистрацию в иммиграционную полицию ICE, где может быть запущен процесс его принудительной депортации обратно в Сочи, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Правозащитники назвали дело Тропского уникальным: американское правосудие считает риски активиста “спекулятивными”, хотя Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее официально признал факт его политического преследования в РФ. Сочинские оппозиционеры, ранее получившие убежище в США, заявляют о смертельной опасности возвращения Тропского на родину.

«США захлебнулись мигрантами»: политэмигранты о логике отказов

Власти США коренным образом изменили свое отношение к просителям убежища, рассказал сочинский журналист Николай Ярст, вынужденный эмигрировать в США еще в 2014году из-за уголовного преследования.

«Тогда, более десяти лет назад, американские власти были значительно более лояльны к беженцам из России, покидавшим страну по политическим соображениям. Однако после начала полномасштабных военных действий против Украины количество беженцев стало исчисляться миллионами, и страна захлебнулась миграционными потоками. Очень часто США оформляют отказы формально, в том числе опасаясь проникновения российских шпионов под видом беженцев», - сказал журналист корреспонденту “Кавказского узла”.

Ярст выразил уверенность, что Дмитрий Тропский должен бороться за статус.

«По моему опыту, при возвращении в РФ его могут ждать задержание прямо на границе, уголовное дело, тюрьма, пытки и принудительная отправка на фронт за его деятельность. Я готов помочь земляку всем, чем могу, включая интервью и предание его ситуации максимальной гласности в США», - заявил он.

Создатель и руководитель правозащитного проекта “Ковчег”** Анастасия Буракова** прокомментировала “Кавказскому узлу” общую тенденцию:

«В целом убежище в США сейчас - непредсказуемый процесс со значительно более низкими шансами на положительное решение из-за изменения политики новой администрации. Мы рекомендуем заявителям, чьи дела рассматриваются судьями с очень низким процентом одобрений в республиканских штатах, и у кого нет документально подтвержденных оснований индивидуального риска в стране гражданства (уголовное дело, обыски и так далее), трезво оценивать ситуацию. Стоит обсуждать с американским адвокатом перспективы, и если их нет, отказываться от рассмотрения убежища до финального решения в апелляции и выбирать самодепортацию, чтобы не попасть принудительно в Россию», - сообщила она.

Сам Дмитрий Тропский смотрит на ситуацию без иллюзий, но сдаваться не намерен. «До 11 июня у меня было решение апелляционного суда о приостановке депортации, сейчас защиты нет. Скорее всего, начнут депортировать. Вопрос в том, дадут самому уехать или нет: мой паспорт находится у ICE, поэтому купить билет и улететь сам я не могу. Сейчас администрация США старается депортировать иностранцев по максимуму. Уголовного дела на меня в России, по имеющейся информации, нет. Но если найдут следы денежных переводов украинским фондам или донаты ФБК*, это гарантированное преследование. Скорее всего, по прилете будут жестко допрашивать и проверять электронные девайсы. Проверять, обойдется или нет, не хочется», - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Соратники подтверждают риски Тропского на родине

Специфика Сочи как “олимпийской столицы” всегда подразумевала повышенное давление силовиков на оппозицию. Практически все ключевые фигуры сочинского гражданского общества, с которыми сотрудничал Тропский, вынуждены были покинуть РФ и получили убежище в западных странах. Сегодня они единогласно выступают в его защиту.

Гражданский активист Константин Гудимов, неоднократно подвергавшийся в России арестам и заключению в СИЗО, подтвердил, что Тропский был активным участником протеста.

«Мы с Дмитрием Тропским проводили совместные акции протеста против режима, участвовали в митингах и пикетах. Вместе возлагали цветы, зажигали свечи и устанавливали мемориальные таблички в день убийства Бориса Немцова на торце дома на улице Войкова в Сочи, где политик жил в детстве. Эти знаки памяти постоянно и агрессивно срывала домком этого здания, действовавшая в связке с силовиками», - рассказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Сторонник партии «Яблоко» Вячеслав Чистосердов, также временно покидавший РФ, вспоминает, что Дмитрий последовательно выходил на одиночные пикеты с призывом прекратить военные действия.

«На одном из пикетов его задержали и дали пять суток административного ареста. Он был членом избирательной комиссии, принципиально отстаивая честные выборы, сотрудничал со штабом Навального*. Это исключительно надежный, честный и идейный человек», - заявил Чистосердов.

Связи Тропского со структурами Алексея Навального, признанными в РФ экстремистскими и террористическими, носили долгосрочный характер, утверждает бывший координатор штаба Навального* в Сочи в 2018–2021 годах Константин Зыков.

«Я готов официально подтвердить, что Дмитрий был волонтером в сочинском штабе практически все время его существования, с момента открытия и до закрытия. Почти каждый вечер с ноября 2017 по март 2018 года после основной работы он разносил листовки по почтовым ящикам, клеил стикеры с логотипом Навального в общественных местах и всегда выполнял поручения, невзирая на их сложность и очевидную опасность», - сказал Зыков корреспонденту “Кавказского узла”.

Его слова подтверждает Настя Титова, бывший руководитель краевого отделения Партии Прогресса, уехавшая из России в 2018 году. «Я фактически лично привела Дмитрия в сочинский штаб Навального. Он очень активно взялся за политическую работу, участвовал абсолютно во всех наших акциях и принимал деятельное участие в избирательных кампаниях», - сообщила активистка.

По словам Титовой, активистов и волонтеров штаба преследовали по фальсифицированным административным и уголовным делам.

«Не обошла эта практика силовиков и Дмитрия. Пытаясь «прикрутить» его активность они сфальсифицировали против него уголовное дело в октябре 2019 года, якобы он был участником мошенничества с земельным участком в СНТ, которым владел 10 лет. Затем это обвинение было снято с него, но нервы помотали ему хорошо, пытаясь отвлечь от гражданской активности», - вспоминает Титова.

Осенью 2021 года после заявления прокуратуры о мошенничестве с землями Сочинского национального парка суд наложил арест на расположенные там 11 066 земельных участков, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

В ноябре 2019 года Дмитрий Тропский обращался в редакцию «Кавказского узла» с просьбой разобраться в его незаконном уголовном преследовании. Он предоставил редакции документы доказывающие его невиновность и законное право на владение и распоряжение участком.

Адвокат Александр Попков, ныне политэмигрант, подтвердил, что лично помогал Дмитрию Тропскому составлять жалобы в ЕСПЧ на решение сочинского суда, который поместил активиста в изолятор временного содержания по административному делу. О задержании Тропского и его гражданской позиции медиа также информировал его сочинский защитник Семен Симонов.

Правозащитники подготовили аргумент для защиты Тропского в суде

9 июля 2026 года правозащитная организация «Europos pasirinkimas» («Европейский выбор», Литва) издала официальное рекомендательное письмо по делу Тропского. Из него следует, что Дмитрий Тропский признан официальным заявителем в Европейском суде по правам человека по делу "Palkina and Others v. Russia" (жалоба № 39711/22).

13 июня 2024 года ЕСПЧ вынес окончательное решение, признав арест Тропского в Сочи на пять суток грубым нарушением статьи 11 (свобода собраний) и статьи 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции.

«В иммиграционной системе США это является классическим поводом для подачи вторичного (повторного) ходатайства о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам (Motion to Reopen)», - считает директор “Europos pasirinkimas” Игорь Харченко, лично подписавший рекомендательное письмо в поддержку Дмитрия Тропского 9 июля.

Решение ЕСПЧ было вынесено 13 июня 2024 года, то есть после того, как иммиграционный судья в США вынес свой первоначальный отказ Тропскому в мае 2024 года. Это доказательство физически отсутствовало на момент разбирательства в США, следует из письма.

Американский суд посчитал пять суток ареста «законным административным наказанием» и усомнился в рисках из-за поездок к матери, но публикация имени Тропского в решении ЕСПЧ летом 2024 года переводит его в категорию публичных врагов режима на международном уровне и обнуляет аргумент о «безопасности» его прошлых поездок, говорится в письме.

Бывшая россиянка из Ингушетии, ныне почетная гражданка США и политолог Малика Шахар, рассказала корреспонденту “Кавказского узла” свою личную историю миграции из РФ в США десять лет назад. «Я прибыла в Нью-Йорк по туристской визе в 2015 году и подала на статус беженца после того, как моя политическая кампания в РФ подверглась гонениям со стороны администрации президента В.В.Путина. Меня пытались шесть раз депортировать, отказывая в политическом убежище, но я не сдавалась и доказала, что мне действительно грозит опасность», - заявила она.

Малика Шахар, как и Николай Ярст высказала готовность помочь Дмитрию Тропскому советами и рекомендациями. «Адвокатам активиста необходимо экстренно подать в Иммиграционный апелляционный совет (BIA) ходатайство Motion to Reopen на основании решения ЕСПЧ, сопроводив его заявлением о немедленной приостановке депортации (Motion to Stay), которое не было принято во внимание при принятии решений миграционными судами США», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

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* штабы Навального, ранее действовавшие в российских регионах, признаны экстремистскими организациями и запрещены. "("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу)" (ФБК) включен в реестр иностранных агентов, признан экстремистским и запрещен в России.

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