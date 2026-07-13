"Яблоко" потребовало раскрыть данные о разливе мазута на фоне отчетов об открытии пляжей Анапы

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Отсыпка пляжей Анапы привозным песком продолжается, уже 84 пляжа принимают туристов, рапортовали власти. Партия «Яблоко» потребовала раскрыть реальные масштабы катастрофы и состояние воды и берега.

Как писал "Кавказский узел", 83 пляжа Анапы открыты, еще 14 проходят проверку, сообщило правительство России. Песок, которым засыпали пляжи, утрамбовался и малопригоден для отдыха, указали пользователи соцсети. Другие комментаторы выразили надежду, что привозной песок постепенно унесет море.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Власти Анапы отчитались о работах по отсыпке пляжей

Качество песка на анапском пляже обеспокоило пользователей Telegram На пляже "Кавказ", где недавно завершена отсыпка новым песком, сильные волны обнажают похожие на обломки бетона твердые куски.

Мэрия Анапы рапортует о продолжении засыпки пляжей привозным песком. 84 пляжа уже работают.

"На финальную стадию вышли работы по отсыпке слоем чистого песка участка пляжа от «Бригантины» до «МореЛето». В настоящее время 84 анапских пляжа получили разрешительные документы и принимают туристов", - написала сегодня мэр города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

"Яблоко" потребовало раскрыть данные о последствиях экокатастрофы

Партия "Яблоко" потребовала раскрыть данные о масштабах последствий экологической катастрофы в Керченском проливе."

Спутниковый мониторинг зафиксировал утечку с затонувшего танкера близ Анапы Из затонувшей носовой части танкера "Волгонефть-239" в Керченском проливе возобновилась утечка нефтепродуктов, свидетельствуют спутниковые снимки. Утечка может быть связана с повышением температуры воды и работами по откачке мазута из танкеров.

Ущерб от разлива мазута оценивался Роспотребнадзором в 85 миллиардов рублей (хотя это очень условно, в реальности его оценить невозможно). Спустя почти два года по сообщениям экологов полностью очистить побережье так и не удалось, мазут и сопутствующие фракции все еще представляют угрозу. Более того от независимых наблюдателей поступают сообщения, что из затонувшего танкера «Волгонефть-239» топливо начало разливаться вновь. Возможно это связано с проведением работ по откачке нефтепродуктов из танкеров", - говорится в сообщении, которое опубликовал на своей странице в Telegram председатель партии, эколог Николай Рыбаков.

Все это не мешает правительству заявлять, что курорты и пляжи города пригодны для отдыха

Однако курортный сезон в Анапе в разгаре.

"Все это не мешает правительству заявлять, что курорты и пляжи города пригодны для отдыха. Роспотребнадзор отказывается предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе", - указал он.

Рыбаков призвал ведомства обнародовать данные о масштабах катастрофы

"Партия «Яблоко» требует незамедлительно обнародовать полные и объективные данные о состоянии воды и почв, вместе с независимыми экспертами разработать комплекс мер, которые остановят дальнейшее расползание катастрофы, а также будут способствовать предотвращению подобных техногенных аварий в будущем. Направил соответствующие обращения генпрокурору Александру Гуцану, главе Росприроднадзора Светлане Радионовой и главному санитарному врачу Анне Поповой", - сообщил Рыбаков.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".