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11:57, 13 июля 2026

Контрактник из Дагестана убит в военной операции

Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шамсудин Ибрагимов из села Муккутль убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 2031 бойца Из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 10 июля представителями власти и силовых структур официально были признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2030 бойцов из Дагестана.

Семьям убитых бойцов поддержку от государства не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В военной операции на Украине убит военнослужащий-контрактник из села Муккутль Шамсудин Ибрагимов, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Чародинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 2031 бойца из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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