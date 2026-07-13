Вынесен приговор по делу о гибели девушек в махачкалинской квест-комнате

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Суд в Махачкале приговорил владельца квест-комнаты “Дом ужасов” Гусейна Ибрагимова и двух аниматоров к реальным срокам за гибель двух посетительниц во время игры.

Как писал "Кавказский узел", дело о гибели двух посетительниц махачкалинской квест-комнаты "Дом ужасов" было передано в суд в ноябре 2024 года. За несколько месяцев до этого, в сентябре, стало известно, что всех троих обвиняемых - владельца аттракциона и двух аниматоров - перевели из СИЗО под домашний арест.

Две девушки погибли и один молодой человек пострадал при пожаре в квест-комнате в Махачкале, куда они пришли для участия в игре 22 июля 2024 года. По данным источников, квест-комната принадлежала КВНщику из сборной Дагестана Гусейну Ибрагимову. Инцидент вызвал резонанс в Дагестане. В республике соблюдение правил безопасности в сфере развлечений остается на низком уровне, указали ранее местные жители в соцсети, комментируя происшествие.

Ленинский районный суд Махачкалы сегодня огласил приговор троим обвиняемым по делу о гибели девушек в квест-комнате. Всем троим вменялось оказание опасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц 1 .

Суд приговорил владельца квест-комнаты к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Один из аниматоров приговорен к четырем годам заключения, второй - к трем годам и шести месяцам. Все трое, согласно приговору, должны отбывать наказание в колонии общего режима.

Кроме того, двоим аниматорам запрещено заниматься организацией квест-игр и иных развлекательных мероприятиях в закрытых помещениях в течение двух лет после освобождения. Для владельца квест-комнаты установлен такой же запрет на 2,5 года, сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана в своем Telegram-канале.

Приговор вынесен Гусейну Ибрагимову, Шамилю Исбагиеву и Рашиду Алиеву. Согласно материалам дела, из-за действий аниматоров, которые использовали во время игрового сеанса легковоспламеняющуюся жидкость, возник пожар, в результате чего двое участников игры погибли, а еще один получил ожог в области левого запястья.

Следствие считало, что 18-летний Исбагиев во время игры поджег перчатку с использованием горючего вещества, из-за чего и начался пожар. Второму аниматору, Алиеву, на момент трагедии было 17 лет.