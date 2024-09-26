26 сентября 2024, 02:52

Обвиняемые по делу о гибели посетительниц квеста в Махачкале отпущены из СИЗО

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Владелец и два сотрудника махачкалинской квест-комнаты, где при пожаре погибли две девушки и пострадал еще один посетитель, переведены под домашний арест. 

Как писал "Кавказский узел", 22 июля силовики задержали в Махачкале 18-летнего аниматора, проводившего квест в помещении развлекательного заведения, где во время пожара погибли две посетительницы, 24 июля он был арестован. В тот же день следствие отчиталось о задержании второго аниматора, несовершеннолетнего, его также отправили под арест. 31 июля был задержан и владелец квеста, 4 августа его арестовали

Две девушки погибли и один молодой человек пострадал при пожаре в квест-комнате в Махачкале, куда они пришли для участия в игре. По данным источников, квест-комната принадлежала КВНщику из сборной Дагестана Гусейну Ибрагимову. Инцидент вызвал резонанс в Дагестане. В республике соблюдение правил безопасности в сфере развлечений остается на низком уровне, указали ранее местные жители в соцсети, комментируя происшествие.

Суд в Махачкале смягчил меру пресечения владельцу и двум сотрудникам махачкалинской квест-комнаты «Дом ужасов», обвиненным в оказании небезопасных услуг и смерти двух человек. Все трое отпущены из СИЗО и будут находиться под домашним арестом, сообщил 25 октября со ссылкой на главу пресс-службы Верховного суда Дагестана “Коммерсант”. 

Защита обвиняемых подала апелляционные жалобы на их арест и Ленинский районный суд Махачкалы согласился смягчить меру пресечения всем троим. Владельцу квеста, 33-летнему Гусейну Ибрагимову, еще в августе был назначен домашний арест до 21 октября. На тот же срок домашний арест назначен и 17-летнему сотруднику заведения. 

Третий обвиняемый, 18-летний Шамиль Исбагиев, переведен под домашний арест до 19 октября, хотя следствие возражало против смягчения ему меры пресечения и просило оставить аниматора в СИЗО. Согласно версии следствия, именно Исбагиев во время игры поджег перчатку с использованием горючего вещества, из-за чего и начался пожар.

Статья, которая вменяется всем троим, предусматривает до десяти лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ. 

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Примечание:

"Владелец квеста в Махачкале задержан по делу о гибели двух человек", "Второй аниматор квеста задержан по делу о гибели двух девушек в Махачкале", "Аниматор квест-комнаты задержан после гибели двух девушек в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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