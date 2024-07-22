Смерть девушек на квесте в Махачкале обнажила проблему с соблюдением норм безопасности в сфере развлечений

22 июля 2024, 13:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Две девушки погибли и один молодой человек пострадал при пожаре в квест-комнате в Махачкале, куда они пришли для участия в игре. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили власти. Соблюдение правил безопасности в сфере развлечений остается на низком уровне, отметили жители республики в соцсети, комментируя происшествие в квест-комнате.

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане ранее неоднократно происходили различные инциденты в сфере оказания услуг из-за несоблюдения правил безопасности. В частности, в июне 2021 года в Сулакском каньоне две девушки-туристки упали в обрыв с неисправных качелей. Избежать серьезных травм им удалось лишь потому, что перед обрывом был скальный выступ. 22 июля 2022 года 35-летний житель Оренбургской области, управляя машиной Datsun, в которой, помимо него, находились его супруга и двое детей, съехал с дороги к смотровой площадке у водопада "Тобот", после чего машина упала в каньон, так как водитель не заметил края дороги из-за отсутствия каких-либо указательных знаков и ограждений.

Квест-комната – это закрытое оборудованное помещение, адаптированное под определенную легенду. Человек, принимающий участие в квесте, должен выполнить несколько определенных заданий, сценарии которых держится от него втайне. Выполнение заданий сопровождаются спецэффектами, помещения оборудованы автоматизированной техникой, а во время игры звучит фоновая музыка, отмечается на сайте "Квестикс.ру".

По данным прокуратуры Дагестана, возгорание в квест-комнате в Махачкале возникло сегодня ночью. "Организована проверка в связи с пожаром. <…> Будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности организатора квест-игр", – сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц, отчиталось на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, квест-комната располагалась в подвальном помещении на улице Гамзатова. Пожар произошел во время квест-игры, в результате воспламенения бензина. Две посетительницы скончались от полученных ожогов, сказано в сообщении.

По данным источников, во время представления одна из девушек была привязана и сидела на стуле, актер квеста решил поджечь огонь для эффективности игры, однако не рассчитал с количеством топлива и начался пожар. Комната, в которой проводился квест, была отделана деревом, поэтому огонь распространился быстро. В результате погибли две девушки, а также пострадал парень сообщил сегодня телеграм-канал "ЧП Кавказ".

По словам источников, умерли 19-летняя Асият и 25-летняя Мадина, они были доставлены в больницу с сильными ожогами. Когда в квест-комнате возник пожар, то одна девушка пыталась развязать другую, чтобы спасти ее, сказано в публикации.

У Асият и ее мужа нет ожогов, девушка погибла из-за угара, спасая свою подругу. Муж Асият находится в реанимации. Вторая девушка была коллегой и подругой Асият, сообщила сегодня в своем телеграм-канале советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова.

Источники утверждают, что актер квеста поджёг специальную перчатку и отбросил в сторону – туда, где лежали бензопилы с керосином. Когда возник пожар, то дверь в квест-комнату была закрыта, администратор ее не открыл. Мужу Асият и второму парню пришлось силой выбивать дверь и на ощупь искать огнетушитель, отметила Гамзатова.

Квест-комната принадлежит КВНщику из сборной Дагестана Гусейну Ибрагимову. Его телефон взял человек, представившийся другом Ибрагомова. Он заявил, что артист сейчас находится на допросе и что бизнес не принадлежит ему, передал сегодня телеграм-канал "Mash Gor".

В адрес квест-комнаты ранее звучали жалобы, в том числе о том, что там несовершеннолетних привязывают для игры и надевают на них мешки, сказано в публикации.

На инцидент в квест-комнате также отреагировал мэр Махачкалы Юсуп Умавов, он принес в своем телеграм-канале соболезнования родственникам и близких погибших.

Пост об инциденте в квест-комнате в Махачкале был сегодня размещен в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны почти 199 тысяч пользователей. На 13.40 мск эта запись набрала около 84 отметки с реакцией пользователей и 81 комментарий.

"Любой бизнес должен быть безопасен для людей", – отметил Мурад Мурадов.

"Это насколько должно быть небезопасным место, чтобы привести к такой трагедии", – написала Карина Гаджикурбанова.

"Деньги собирают, а безопасность не предоставляют", – заявил пользователь с ником Натяжные-Потолки Махачкала-Каспийск.

"Кто знал, что безобидная игра может закончится так трагически", – заметила Маргарита Симонова.

"Закрыть надо эти квесты. Больше не чем заниматься людям что ли?" – задался вопросом Олег Монгол.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.