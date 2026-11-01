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16:00, 1 ноября 2026

Дагестанские сельчане добились решения проблемы с электроснабжением

Электрик. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Энергетики заменили изношенные провода на улице Строительной в селе Хазар Дербентского района после того, как один из местных жителей пожаловался главе Дагестана на длительную проблему с отсутствием электричества.

По данным главы Дербентского района Эльмана Аллахвердиева, в селе Хазар после обращения местного жителя к главе Дагестана сотрудники "Дагэнерго" заменили изношенные провода на улице Строительной на самонесущие изолированные и стабилизировали подачу электричества. В 2027 году запланирована замена еще около 600 метров линий электропередачи.

"Это позволит полностью исключить возможность возникновения подобных проблем в будущем и обеспечить жителей села стабильным и качественным электроснабжением на долгие годы", – заявил Аллахвердиев, слова которого 31 октября привело РИА "Дагестан".

На перебои со светом на личном приеме у главы Дагестана Федора Щукина пожаловался житель Хазара Васиф Мирзабеков. По его словам, старые линии не выдерживали нагрузки, провода регулярно обрывались, а аварийные бригады приходилось долго ждать, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что перебои с электроснабжением годами остаются острой проблемой в Дагестане, а жители неоднократно выходили на протесты, требуя вернуть свет. Так, 29 октября текущего года из-за аварий в сетях остались без электричества более 30 тыс. человек в 15 населенных пунктах республики.

13 августа жители улицы Ирчи Казака в Махачкале перекрыли движение, сообщив, что в их домах уже три дня нет электричества. Неделей ранее, 6 августа, жители многоэтажек на улице Ахмата Кадырова добились возобновления подачи света после перекрытия дороги из-за длительных отключений. Подобные акции проходили и несколькими годами ранее: 9 августа 2023 года махачкалинцы заблокировали улицу Магомеда Гаджиева, пожаловавшись на трехдневное отсутствие света и бездействие властей.

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Автор: "Кавказский узел"

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