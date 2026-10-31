Жители Дагестана указали на отсуствие практическое пользы от Форума старейшин юга России

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Форум старейшин юга России в Махачкале не имеет практической пользы, поскольку вместо решения проблем малоимущих семей, роста коммунальных тарифов и нарушений прав жителей его участники ограничиваются разговорами о традициях и единстве, заявили жители Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июля активисты и жители Махачкалы усомнились в целесообразности приглашения членов Совета старейшин к обсуждению реформы местного самоуправления в Дагестане. Совет не ведет работы, не высказывал позиции по острым для республики вопросам, а озвучиваемые им мнения всегда совпадают с позицией власти, подчеркнули они.

29–31 октября в Махачкале проходит Форум старейшин Юга России "Мудрость поколений – в единстве России", организованный министерством по национальной политике и делам религий Дагестана. В мероприятии принимают участие представители законодательной и исполнительной власти, Советов старейшин, общественных и религиозных организаций, молодежных и ветеранских объединений, научного и экспертного сообществ из регионов СКФО и ЮФО. Участники форума обсуждают роль старейшин в современном обществе, сохранение исторической памяти и культурного наследия, укрепление традиционных ценностей и профилактику религиозной нетерпимости, сообщило РИА "Дагестан".

Такие мероприятия, как Форум старейшин юга России, исчерпали себя, превратившись в самовыражение чиновников и приближенных к ним общественников, считает преподаватель одного из махачкалинских вузов Юсуп.

"Особенно форумы любил Рамазан Абдулатипов (глава Дагестана с 2013 по 2017 год). Толку от них не было, зато звучало много громких речей. Так и сейчас, похоже, мы перенимаем не лучшую практику прошлого", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Совету старейшин следует сосредоточиться на нерешенных проблемах республики, считает предприниматель Арслан.

"Покажите хоть один пример, когда Совет старейшин Дагестана высказался бы по какому-нибудь резонансному вопросу, касающемуся нарушения прав людей. Где их заявленная мудрость и воспитание подрастающего поколения? В республике множество нерешенных проблем, пусть лучше сконцентрируются на них", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проблемы малоимущих семей и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) беспокоят безработную мать троих детей Аминат.

"Зачем нужны эти форумы, разговоры о роли старшего поколения, межнационального единства и прочее? Кто займется проблемами малоимущих семей, коллапса в ЖКХ? С октября в Дагестане почти вдвое выросли коммунальные тарифы, а зарплата осталась на прежнем уровне. Меня больше беспокоит, как обеспечить и вырастить своих детей", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Идея привлечения старейшин для решения насущных проблем Дагестана ранее вызвала в основном негативную реакцию среди активистов, журналистов и жителей. Состав Совета старейшин пополняется из членов бывшей партноменклатуры и госчиновников, вышедших на пенсию, отсюда их "безоговорочное сопровождение различных инициатив, исходящих сверху и взаимная любовь", указала историк Патимат Тахнаева. Проблема Совета не в почтенном возрасте или ментальном уровне его членов, а в том, что эти люди никак не отражают интересы народа, поскольку большинство из них являются представителями элит, преимущественно бюрократических, пусть уже и находящихся на пенсии, отметил активист движения "Город наш" Арсен Магомедов.

Дагестанское издание "Новое дело" обратило внимание, что в республике популярны различные форумы.

"Они, конечно же, тоже нужны. Но только тогда, когда они действительно предметные и качественные. Их эффективность – отдельная тема, которая напрямую касается, в принципе, каждого земляка, поскольку на всё это тратятся бюджетные деньги. <...> Поэтому у нас к залу один вопрос – к тем, кто хотя бы немного разбирается в филологии, грамматике и здравом смысле. Как понять слоган "Мудрость поколений – в единстве России"? Какой глубинный смысл заложен в этом наборе слов? <...> Пора заканчивать с этими праздными форумами и грантами. Нужны прозрачные правила, чёткие технические задания и измерение эффекта", – сказано в посте, опубликованном 31 октября в телеграм-канале "Нового дела".

Филологический разбор слогана "Мудрость поколений – в единстве России" – отличный пример того, как логика обнажает пустоту, отметил в комментариях к публикации пользователь Юсуп.

"В то время как страна переживает тяжелейший период, на эти пустые посиделки тратятся миллионные деньги налогоплательщиков. За красивым баннером скрывается привычная имитация деятельности", – считает он.

"Кавказский узел" также писал, что вопросы местного самоуправления в Дагестане вызывают споры об учете интересов жителей. Так, 11 февраля 2022 года активисты призвали разработать для республики отдельный закон о местном самоуправлении с учетом ее национального состава. По их оценке, предложенная реформа могла вызвать отток населения из сел, обострить социальные и экономические проблемы и межэтнические противоречия.