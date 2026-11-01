Работники станции скорой помощи Хасавюрта пожаловались на условия труда и уровень зарплат

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После объединения скорой помощи Хасавюрта с Кизлярской станцией зарплаты работников резко снизились, а с ноября руководство требует увеличить число дежурств, пожаловался в соцсети один из сотрудников. Жители Дагестана, комментируя его жалобу, рассказали о длительном ожидании машин скорой помощи и выразили опасения, что из-за высокой нагрузки там может не остаться работников.

Один из работников станции скорой помощи Хасавюрта от имени коллектива пожаловался на снижение зарплат после объединения с Кизлярской станцией и смены руководства. По его словам, с ноября сотрудников требуют перевести с графика "сутки через трое" на "сутки через двое", что увеличит количество дежурств сверх предусмотренного трудовыми договорами.

"После объединения с Кизлярской скорой помощью и новым руководством наши зарплаты резко упали, ощутимо. И с ноября требуют от нас, чтобы мы работали больше, чем положено в трудовом договоре. Ставка работника скорой помощи – это 7 или 8 дежурств, то есть сутки через трое. А с нас уже требуют сутки через двое", – сказано в обращении, которое 29 октября опубликовал Instagram*-паблик dagestan_like.

На 10.55 мск 1 ноября этот пост в Instagram*-паблике dagestan_like, на который подписаны около 103,2 тысячи пользователей, набрал 128 отметок "Нравится" и 33 комментария.

Комментаторы поддержали сотрудников скорой помощи и призвали защитить их трудовые права. "SOS! Помогите им, кто в компетенции! Скорая нас спасает, всех! Как можно так их обижать?!" – написала guseinova894.

"Пусть пишут коллективную жалобу в трудовую инспекцию, прокуратуру, в Минздрав. Инстаграм нынче стал главной службой по обращениям?" – спросила irmusik1983.

"Я знакома с замечательными врачами и медицинским персоналом из скорой помощи города Хасавюрта. Они всегда приезжали, чтобы помочь моей покойной маме. Эти люди действительно работают без устали, даже когда кажется, что это невозможно", – указала valida___m__.

Другие комментаторы пожаловались на длительное ожидание скорой помощи и указали на перегрузку бригад. "Как-то вызвал скорую, ждал два часа, вызвал полицию, чтобы написать жалобу, но, когда приехала скорая, я понял, что они не успевают", – рассказал iba250.

"Нам всё равно. Никогда не дождёшься скорую помощь", – заявила zulfiia46219.

"Вот-вот, работая без передышки, не успевая на каждый вызов, из-за перегрузок дополнительно ещё достаётся от пациентов и их родственников", – указала zalina_magomirzaeva.

Ряд комментаторов выразил опасения, что из-за высокой нагрузки в скорой помощи может возникнуть нехватка сотрудников. "Конечно, не дождётесь, потому что скоро некому будет работать!" – написала _zaika_03.

"Дооптимизировались! Скоро люди умирать без медпомощи начнут" – заявил sm0659.

"А кто народ, и тебя в том числе, будет спасать? Прямо напрашивается, чтобы вы нуждались в карете скорой помощи", – написала shuanna487.

На 10.55 мск 1 ноября на сайте Минздрава Дагестана нет комментариев относительно жалобы сотрудника скорой помощи Хасавюрта на снижение зарплат и увеличение числа дежурств.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана неоднократно жаловались на плохие условия в больницах и недоступность медицинской помощи, а также критиковали Минздрав республики. Так, 12 сентября 2026 года туристка со сломанной ногой пожаловалась на отсутствие доступной среды в травмпункте Дербента: для осмотра и рентгена ей пришлось несколько раз подниматься и спускаться на костылях по крутым лестницам.

23 июля 2024 года жители Дагестанских Огней пожаловались на антисанитарию и плохие условия в местной инфекционной больнице. Они потребовали привлечь к ответственности виновных, в том числе сотрудников Минздрава Дагестана. Другие жители республики сообщили о похожих проблемах в больницах Буйнакска и Кизилюрта.

26 апреля 2019 года медсестры центральной городской больницы Буйнакска провели акцию протеста, потребовав своевременной выплаты и повышения зарплат. По словам протестующих, они получали от 6 до 12 тыс. рублей и сталкивались с задержками выплат.