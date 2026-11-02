Гарибашвили заявил о пытках на первом заседании суда по делу о коррупции

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Тбилисский городской суд начал рассмотрение по существу дела бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, обвиняемого в коррупционном преступлении. На заседании впервые присутствовал и сам Гарибашвили, который заявил, что подвергся пыткам.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября дело бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, было передано в суд.

В зале суда находились члены семьи бывшего премьера, в том числе сын, а также супруга Нунука Тамазашвили, ее брат Александре Тамазашвили и дядя Гарибашвили - Зура Гонашвили. На заседании также присутствует бывший министр юстиции Рати Брегадзе. Он единственный из высокопоставленных чиновников "Грузинской мечты", кто пришёл на судебный процесс, передает Interpressnews.

Судебные процессы бывшего премьера будут проходить в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство выдвинула в суде сторона обвинения, и судья Тамар Мчедлишвили удовлетворила его. Согласно ходатайству прокурора Ани Лекиашвили, дело связано с Министерством обороны, а на заседаниях будут допрошены действующие и бывшие должностные лица, в ходе чего могут прозвучать тайны профессионального и государственного значения.

В ходе судебного слушания Ираклий Гарибашвили сообщил, что в отношении него осуществился факт психических и моральных пыток до того, как по делу началось расследование, с целью вынудить его признаться в будущем обвинении в получении взятки, - заявил адвокат бывшего чиновника Сосо Бараташвили после судебного процесса.

По словам Сосо Бараташвили, соответствующий следственный орган должен начать расследование по факту осуществления пыток в отношении его подзащитного.

"Сегодня он не назвал ни одной фамилии, однако в ходе следствия он, разумеется, назовет фамилию того, с чьей стороны исходило предложение, и разъяснит следствию все детали. Когда поступает предложение, чтобы признать вину в преступлении, предусматривающем до 15 лет лишения свободы, и это поступает от компетентного, уполномоченного должностного лица, в таком случае это и есть дефиниция статьи, которая включает пытки", - заявил адвокат.

По словам Бараташвили, закрытие судебного заседания служит тому, чтобы общественность не узнала о необоснованности обвинения и деталях дела.

"Закрытие заседания противоречит законодательству Грузии, никоим образом не было обосновано стороной обвинения и служит тому, чтобы общество не узнало о необоснованности обвинения и деталях этого дела. Дело политизировано, обвинение совершенно необоснованно", - заявил он.

Адвокат подчеркнул, что это дело полностью основано на другом деле - деле по обвинению Джуаншера Бурчуладзе, Васила Мхеидзе и других, которое не велось в закрытом режиме, и приговор не был закрытым. "Разумеется, мы считаем это огромной несправедливостью. С нашей стороны будут предприняты контршаги. Мы уведомим всех, кого необходимо, и используем все это в надлежащих инстанциях", - заявил защитник.

Напомним, что статья, по которой обвиняется Гарибашвили, предусматривает лишение свободы на срок от 11 до 15 лет.

12 января этого года бывший премьер Грузии Ираклий Гарибашвили был приговорён к пяти годам лишения свободы. Гарибашвили заключил процессуальное соглашение и признал вину. В апреле Тбилисский городской суд приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе по делу о коррупции и отмывании денег.