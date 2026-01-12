Прокуратура Грузии сообщила о пятилетнем заключении для Гарибашвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Экс-премьер Грузии Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов.

Как писал "Кавказский узел", бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили было предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов. При обыске у Гарибашвили найдено 6,5 миллиона долларов, заявил генпрокурор и потребовал избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде залога на сумму, эквивалентную 369 тысячам долларов. Для обеспечения залога на квартиру Гарибашвили в районе Ваке был наложен арест.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, обвиняемый в легализации незаконных доходов, признал свою вину. В качестве наказания ему определено лишение свободы сроком на пять лет, цитирует заявление Генеральной прокуратуры Грузии Interpressnews.

"Генеральная прокуратура Грузии оформила процессуальную сделку с обвиняемым Ираклием Гарибашвили, согласно которой бывшему премьер-министру за совершение преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 194 УК Грузии, вынесли приговор в виде лишения свободы на пять лет. Ему в качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 1 млн лари (370 тысяч долларов). <...> Ираклий Гарибашвили признает вину и согласен с условиями процессуальной сделки", - цитирует документ Sputnik-Грузия.

Ираклий Гарибашвили признает совершенное преступление и соглашается с условиями процессуального соглашения. Ходатайство прокуратуры о процессуальном соглашении уже удовлетворено судом, говорится в информации прокуратуры.

Напомним, Ираклий Гарибашвили - один из основателей правящей партии "Грузинская мечта". Он занимал должность главы правительства в 2013-2015 и в 2021-2024 годах. С 1 февраля 2024 года был председателем партии "Грузинская мечта". 25 апреля 2025 года Гарибашвили заявил, что уходит с поста председателя "Грузинской мечты" и из политики вообще.

Отставка Гарибашвили с поста премьера в 2024 году могла быть связана со слухами о его дорогостоящих приобретениях, несовместимых с официальными доходами главы правительства, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. В грузинских медиа неоднократно поднимался вопрос о происхождении дорогостоящего имущества Гарибашвили и его родных, в частности, о коллекции незадекларированных дорогих часов, дизайнерских нарядов и украшений его супруги, об отправке сына на учебу в США правительственным самолетом.

11 апреля 2024 года оппозиционные депутаты парламента собрали необходимое количество подписей для создания временной следственной комиссии для изучения законности происхождения имущества Гарибашвили.