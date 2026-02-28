Участники протестов в Грузии выступили против действий пропагандистских телеканалов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акции у парламента Грузии в 458-й день ежедневных протестов предшествовал марш против деятельности пропагандистских телеканалов.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля, в 456-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели выразили надежду, что санкции против провластных грузинских медиа продолжатся. На следующий день ежедневной акции на проспекте Руставели предшествовал пикет с требованием освободить политзаключенных.

Правительство Великобритании 24 февраля объявило о введении санкций против проправительственных грузинских телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ", причислив эти каналы к распространителям российской дезинформации.

Марш под лозунгом: "Нет российским пропагандистским каналам!" прошел сегодня по центру Тбилиси, он завершился у парламента Грузии в 458-й день ежедневных протестов, пишет Publika.

Сначала протестующие собрались у Тбилисской государственной филармонии, откуда направились шествием к парламенту. Участники марша несли флаги Грузии и США, протестующие заняли часть проезжей полосы, следует из видео, приложенных к публикации.

Одна из участниц акции несла плакат с надписью: "Президент Трамп, я люблю вас".

Акция у парламента проводится ежедневно уже более года. Требования протестующих остаются неизменными - назначение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время акций, сообщает "Интерпрессньюс".

Возле парламента Грузии демонстранты развернули огромный американский флаг в поддержку действий США, передает Tbilisi Life.

Иранцы, проживающие в Грузии, собрались перед посольством страны в Тбилиси. Они поблагодарили президента США Дональда Трампа, который объявил сегодня о совместной с Израилем операции против Ирана. Собравшиеся заявили, что режим аятоллы Хаменеи должен быть свергнут.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".