Участники протестов в Грузии выступили против действий пропагандистских телеканалов
Акции у парламента Грузии в 458-й день ежедневных протестов предшествовал марш против деятельности пропагандистских телеканалов.
Как писал "Кавказский узел", 26 февраля, в 456-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели выразили надежду, что санкции против провластных грузинских медиа продолжатся. На следующий день ежедневной акции на проспекте Руставели предшествовал пикет с требованием освободить политзаключенных.
Правительство Великобритании 24 февраля объявило о введении санкций против проправительственных грузинских телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ", причислив эти каналы к распространителям российской дезинформации.
Марш под лозунгом: "Нет российским пропагандистским каналам!" прошел сегодня по центру Тбилиси, он завершился у парламента Грузии в 458-й день ежедневных протестов, пишет Publika.
Сначала протестующие собрались у Тбилисской государственной филармонии, откуда направились шествием к парламенту. Участники марша несли флаги Грузии и США, протестующие заняли часть проезжей полосы, следует из видео, приложенных к публикации.
Одна из участниц акции несла плакат с надписью: "Президент Трамп, я люблю вас".
Акция у парламента проводится ежедневно уже более года. Требования протестующих остаются неизменными - назначение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время акций, сообщает "Интерпрессньюс".
Возле парламента Грузии демонстранты развернули огромный американский флаг в поддержку действий США, передает Tbilisi Life.
Иранцы, проживающие в Грузии, собрались перед посольством страны в Тбилиси. Они поблагодарили президента США Дональда Трампа, который объявил сегодня о совместной с Израилем операции против Ирана. Собравшиеся заявили, что режим аятоллы Хаменеи должен быть свергнут.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
