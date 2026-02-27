Глава Еврокомиссии допустила отмену безвизового режима для граждан Грузии

Приостановка режима безвизового въезда в страны Евросоюза распространится на все население Грузии, если политическое руководство страны продолжит “откат демократии” и нарушения прав человека, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года Еврокомиссия допустила, что Грузии может грозить полная остановка безвизового режима с Европейским союзом из-за "системного и целенаправленного характера демократического отката" страны. В конце января была запущена процедура приостановки безвизового режима для граждан Грузии, имеющих дипломатические, служебные и официальные паспорта, по новому механизму.

В середине июня 2025 года Еврокомиссия потребовала от властей Грузии соблюдения прав человека и отмены репрессивных законов, назвав эти требования среди условий сохранения безвизового режима. Власти Грузии заявили, что предпочтут безвизовому режиму сохранение стабильности.

Оппозиционные политики Зураб Джапаридзе, Элене Хоштария, Ника Гварамия, Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Георгий Вашадзе, Ираклий Окруашвили и Гиви Таргамадзе в своем письме от 22 сентября 2025 года призывали Еврокомиссию “преодолеть сопротивление” одного из государств-членов ЕС в вопросе санкций против “Грузинской мечты”.

“Нам известно, что одно из государств-членов Евросоюза систематически препятствует попыткам Еврокомиссии принять существенные санкции против [Бидзины] Иванишвили и его сети, связанной с Кремлем. Мы надеемся, что это сопротивление со временем будет преодолено”, - приводит выдержку из этого письма JAMnews.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответе на их послание фактически подтвердила сведения о препятствиях для усиления санкций. По ее словам, страны Евросоюза обсуждают возможные будущие меры в отношении грузинских чиновников, консенсуса по вопросу санкций не достигли. “Все решения Евросоюза, связанные с санкциями, принимаются государствами-членами единогласно”, - подчеркивается в письме, текст которого опубликовало 26 февраля грузинское издание Euroscope.

Еврокомиссия в декабре 2025 года зафиксировала, что Грузия “еще больше отступила” от основных критериев безвизового режима и “откат демократии” в стране носит “системный и преднамеренный характер”, отмечает фон дер Ляйен. Приостановка безвиза для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов была первым этапом мер в рамках процедуры пересмотра соглашения. Вторым этапом может быть отмена безвизового режима для всего населения страны, “если грузинские официальные лица продолжат нарушения прав человека”, говорится в письме.

Европарламент 9 июля 2025 года принял резолюцию по Грузии, в которой, в частности, подчеркивается, что легитимным президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. В документе указано, что процесс евроинтеграции Грузии "фактически приостановлен" по итогам продолжающегося демократического регресса в Грузии и фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года. Приостановка безвизового режима с Грузией в ответ на регресс демократии и репрессии против участников проевропейских протестов обсуждена 15 июля на заседании Совета глав МИД стран ЕС. Участники встречи уведомили Тбилиси об условиях продолжения безвиза.