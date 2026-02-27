×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:37, 27 февраля 2026

Глава Еврокомиссии допустила отмену безвизового режима для граждан Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приостановка режима безвизового въезда в страны Евросоюза распространится на все население Грузии, если политическое руководство страны продолжит “откат демократии” и нарушения прав человека, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года Еврокомиссия допустила, что Грузии может грозить полная остановка безвизового режима с Европейским союзом из-за "системного и целенаправленного характера демократического отката" страны. В конце января была запущена процедура приостановки безвизового режима для граждан Грузии, имеющих дипломатические, служебные и официальные паспорта, по новому механизму.

В середине июня 2025 года Еврокомиссия потребовала от властей Грузии соблюдения прав человека и отмены репрессивных законов, назвав эти требования среди условий сохранения безвизового режима. Власти Грузии заявили, что предпочтут безвизовому режиму сохранение стабильности.

Оппозиционные политики Зураб Джапаридзе, Элене Хоштария, Ника Гварамия, Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Георгий Вашадзе, Ираклий Окруашвили и Гиви Таргамадзе в своем письме от 22 сентября 2025 года призывали Еврокомиссию “преодолеть сопротивление” одного из государств-членов ЕС в вопросе санкций против “Грузинской мечты”.

“Нам известно, что одно из государств-членов Евросоюза систематически препятствует попыткам Еврокомиссии принять существенные санкции против [Бидзины] Иванишвили и его сети, связанной с Кремлем. Мы надеемся, что это сопротивление со временем будет преодолено”, - приводит выдержку из этого письма JAMnews. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответе на их послание фактически подтвердила сведения о препятствиях для усиления санкций. По ее словам, страны Евросоюза обсуждают возможные будущие меры в отношении грузинских чиновников, консенсуса по вопросу санкций не достигли. “Все решения Евросоюза, связанные с санкциями, принимаются государствами-членами единогласно”, - подчеркивается в письме, текст которого опубликовало 26 февраля грузинское издание Euroscope. 

Еврокомиссия в декабре 2025 года зафиксировала, что Грузия “еще больше отступила” от основных критериев безвизового режима и “откат демократии” в стране носит “системный и преднамеренный характер”, отмечает фон дер Ляйен. Приостановка безвиза для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов была первым этапом мер в рамках процедуры пересмотра соглашения. Вторым этапом может быть отмена безвизового режима для всего населения страны, “если грузинские официальные лица продолжат нарушения прав человека”, говорится в письме.

Европарламент 9 июля 2025 года принял резолюцию по Грузии, в которой, в частности, подчеркивается, что легитимным президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. В документе указано, что процесс евроинтеграции Грузии "фактически приостановлен" по итогам продолжающегося демократического регресса в Грузии и фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года. Приостановка безвизового режима с Грузией в ответ на регресс демократии и репрессии против участников проевропейских протестов обсуждена 15 июля на заседании Совета глав МИД стран ЕС. Участники встречи уведомили Тбилиси об условиях продолжения безвиза.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:35, 27 февраля 2026
Боец из Калмыкии убит в зоне СВО
20:39, 26 февраля 2026
Уроженка Дагестана получила тюремный срок за фейки о российской армии
19:23, 26 февраля 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
17:20, 26 февраля 2026
Двое комбатантов из Волгоградской области убиты в боевых действиях
00:40, 26 февраля 2026
1
 Суд в Адыгее отказал экологам в защите леса
23:12, 25 февраля 2026
ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на военном аэродроме на Кубани
Все события дня
Новости
Участник акции протеста на Руставели, 26 февраля 2026 года. Фото: Mo Se / Facebook
22:45, 26 февраля 2026
Протестующие на Руставели приветствовали британские санкции против провластных телеканалов
Лаша Чхартишвили. Фото: https://ru.netgazeti.ge/1163/
18:17, 26 февраля 2026
Грузинский оппозиционер арестован за комментарий в соцсети
Марш в Тбилиси. Фото: Tv Pirveli от 25.02.26, https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/122108-ar-sheveguebit-rusul-okupatsias-sabchota-okupatsiidan-105-tslis-tavze-tbilisshi
23:01, 25 февраля 2026
Участники протестов в Тбилиси приурочили шествие к 105-летию боев с Красной армией
Участники шествия в Тбилиси, 24 февраля 2026 года. Фото: Хатия Кахидзе / Publika
23:38, 24 февраля 2026
Участники шествия в Тбилиси выразили солидарность с Украиной
Денис Куланин. Фото: politpatimrebi.ge
21:46, 24 февраля 2026
Осужденный в Грузии россиянин объявил голодовку из-за водворения в карцер
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Фото Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Кадр видео styazshkin / YouTube
27 февраля 2026, 00:42
Заказчики убийства Немцова остаются неназванными 11 лет

Аслан Гагиев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 февраля 2026, 14:24
Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Аслану Гагиеву

Девушка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 февраля 2026, 11:24
Правозащитники объявили сбор средств в помощь беглянке из Дагестана

Собака. Фото: pixabay.com
26 февраля 2026, 05:32
Кубанские зоозащитники добились возбуждения дела о жестоком убийстве собаки

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше