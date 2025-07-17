Еврокомиссия назвала требования к Грузии для сохранения безвизового режима

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Еврокомиссия потребовала от властей Грузии соблюдения прав человека и отмены репрессивных законов, назвав эти требования среди условий сохранения безвизового режима. Власти Грузии заявили, что предпочтут безвизовому режиму сохранение стабильности.

Как писал "Кавказский узел", Европарламент 9 июля принял резолюцию по Грузии, в которой, в частности, подчеркивается, что легитимным президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. В документе указано, что процесс евроинтеграции Грузии "фактически приостановлен" по итогам продолжающегося демократического регресса в Грузии и фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года. Приостановка безвизового режима с Грузией в ответ на регресс демократии и репрессии против участников проевропейских протестов обсуждена 15 июля на заседании Совета глав МИД стран ЕС. Участники встречи уведомили Тбилиси об условиях продолжения безвиза.

Обнародован список из восьми рекомендаций, которые Тбилиси должен выполнить для улучшения отношений с Брюсселем, в том числе снять с повестки дня вероятность отмены безвизового режима с ЕС. Письмо генерального директор Генерального директората Еврокомиссии по миграции и внутренним делам Беате Гминдер поступило на имя главы МИД правительства «Грузинской мечты» Маки Бочоришвили, сообщает "Новости Грузия".

Среди рекомендаций - обеспечить и поддерживать защиту основных прав всех граждан Грузии, включая свободу объединений, собраний и выражения мнений, право на частную жизнь, участие в общественных делах, а также запрет на дискриминацию; отменить любые законодательные акты, которые могут ограничивать основные права и свободы, противоречат принципу недискриминации и не соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, отменить Закон «О прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также внести изменения в национальную стратегию и план действий по правам человека с целью полного обеспечения прав ЛГБТК*-персон.

Также Еврокомиссия требует согласовать визовую политику Грузии с перечнем третьих стран, для граждан которых требуется виза в ЕС, особенно в отношении стран, представляющих риски незаконной миграции или угрозы безопасности для ЕС, усилить меры по сокращению числа необоснованных заявлений на убежище и случаев незаконного пребывания в странах ЕС, создать Офис по возврату активов и Офис по управлению активами, продолжить усилия по выявлению, аресту, управлению, конфискации и реализации имущества, принять новую антикоррупционную стратегию и план действий и внести изменения в Закон о Бюро по борьбе с коррупцией с учётом ключевых рекомендаций Венецианской комиссии, а также привести Закон о защите персональных данных в соответствие с законодательством ЕС, говорится в сообщении.

Если встанет вопрос: мир и стабильность или безвизовый режим, мы отдадим предпочтение миру и стабильности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"У нас на все есть четкий ответ. Когда речь идет о заключенных, у нас четкий ответ: каждый из заключенных совершил конкретное преступление. Пусть начнут с этого. Пусть будут столь любезны, чтобы обосновать, если у них есть какие-либо правовые вопросы по тому или иному делу. Таких вопросов нет, и это пустые политические ультиматумы, что прискорбно. Что касается законов, для нашей страны очень важен закон, связанный с семейными ценностями, защитой интересов несовершеннолетних, открытости. Законы о прозрачности, это закон о прозрачности революций, если кто-то хочет финансировать в Грузии революционные процессы, пусть делает это открыто, если они этого не хотят, тогда это непонятно", - процитировало его "Интерпрессньюс".

"Когда тебе говорят, ты не должен принимать закон, ограничивающий иностранную силу совершать революции, это значит, что тебе угрожают потерей мира и стабильности. Если встанет вопрос: мир и стабильность или безвизовый режим, разумеется, мы отдадим предпочтение миру и стабильности. Мы выбираем мир и стабильность, мы их не уступим!.. Либерализация визового режима означает, что гражданину Грузии понадобится виза для того, чтобы выехать в Европу, что касается остального, мир, стабильность, семейные ценности – это экзистенциальные вопросы. Поедет гражданин в Европу по визе или без неё, не экзистенциальный вопрос", - приводятся его слова в публикации.

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