Участницы женского марша потребовали от властей Грузии освободить политзаключенных

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Участницы женского марша, требующие освободить политзаключенных, перекрыли движение по проспекту Руставели. Акция в 224-й день протестов проходит на фоне заявления Саломе Зурабишвили о программе действий оппозиции и требования Европарламента отключить Грузию от SWIFT.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля, на 223-й день протестов, участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси вышли на ежедневную акцию к парламенту Грузии, требуя назначить новые парламентские выборы и освободить всех заключенных.

Протестующие в Тбилиси выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Женский марш начался сегодня вечером у станции метро "Руставели", его участницы направились в сторону парламента, сообщил сегодня Telegram-канал Tbilisi Life, опубликовав видео с акции, на которой женщины идут под разноцветными зонтами, на которых наклеены стикеры с именами политзаключенных.

"В женском марше принимают участие матери и члены семей арестованных во время протестов", - пишет "Интерпрессньюс".

Женский марш к парламенту организован движением "300 женщин", передает Publika.

Протестующие сегодня, как и ежевечерне 224 дня подряд, заблокировали движение по проспекту Руставели, говорится в другой публикации издания.

Зурабишвили назвала три важных шага оппозиции

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении представила план действий.

Мы не примем участия в фарсе под названием выборы, но мы все примем участие в последнем этапе этой борьбы

"Первая часть плана – это именно признание того, что никто не выиграл и никто не проиграл, и мы не примем участия в фарсе под названием выборы, но мы все примем участие в последнем этапе этой борьбы. Это, в первую очередь, требует того, чтобы Платформа сопротивления должна быть оживлена, усилена и расширена. Мы должны ввести в нее все те форматы и группы, которые собираются по разным направлениям и имеют разные мнения. Любое мнение – необходимо, и необходимо представительство каждой группы. Это действительная единая платформа сопротивления", – процитировало ее "Интерпрессньюс".

По ее словам, платформа сопротивления должна сформировать переходное правительство. ""Если не эти, тогда кто?" - это вечный вопрос, когда близится смена режима. Мы обязаны ответить на этот вопрос и показать обществу и зарубежным партнерам, кто будет завтра, когда завершится уже начатый процесс развала режима", - подчеркнула Зурабишвили.

"Третье, что нам нужно, это программа, и она у нас есть, это "Грузинская хартия", которая нуждается в обновлении, так как после ее принятия, кое-что изменилось, однако существенная часть осталась прежней. С учетом сегодняшних реалий кое-что должно быть изменено. Это станет нашим совместным планом действий. У нас уже есть документ, отражающий предусловия, которые должны быть достигнуты для того, чтобы были проведены новые парламентские выборы", - заявила Зурабишвили.

После принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. Предложение было адресовано всем партиям, которые готовы выполнить изложенные в хартии обязательства во время работы в следующем парламенте. Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. Под Хартией подписалось большинство активных оппозиционных партий, в том числе "Гирчи – Больше свободы", "Граждане", "Дроа", "Европейская Грузия", "Европейские демократы", "Единое национальное движение", "Лело", "Новые" и "Стратегия Агмашенебели", а также ряд независимых депутатов парламента. 23 сентября 2024 года лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария подписал Грузинскую хартию. Партия "Гирчи" не подписала Хартию. На "Кавказском узле" опубликованы текст Хартии и справка о том, как в Грузии принимался закон об иностранном влиянии.

Европарламентарии призвали к санкциям против Иванишвили и отключению Грузии от SWIFT

Европарламент сегодня принял резолюцию по Грузии, в которой, в частности, подчеркивается, что легитимным президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. За резолюцию проголосовали 490 депутатов, 147 высказались против и 49 воздержались, передает агентство "Новости Грузия".

В документе указано, что процесс евроинтеграции Грузии "фактически приостановлен" по итогам продолжающегося демократического регресса в Грузии и фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года.

Резолюция осуждает давление на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые медиа, а также призывает государства-члены ЕС самостоятельно принять персональные санкции в отношении лиц, ответственных за отход от демократии в Грузии и поддержку режима "Грузинской мечты".

Европарламент подчеркивает, что не признает "самопровозглашенное правительство, сформированное партией "Грузинская мечта" после сфальсифицированных парламентских выборов 26 октября 2024 года, и считает Грузию государством, захваченным нелегитимным режимом "Грузинской мечты".

Европарламент потребовал немедленных и целенаправленных персональных санкций против Бидзины Иванишвили, членов его семьи и его компаний и призвал ЕС в сотрудничестве с другими юрисдикциями, в частности Соединенным Королевством, заморозить его финансовые активы.

В докладе также содержится призыв к отключению Грузии от SWIFT (международная система передачи межбанковских сообщений, - прим. "Кавказского узла") и введению секторальных санкций, сообщило JamNews.

Обсуждаемая Европейским парламентом резолюция, которая принята сегодня, особенно важна, поскольку 15 июля Европейский совет планирует обсудить политику в отношении Грузии. <...> Я думаю, что эта резолюция совершенно ясно дает понять всем, что, если не произойдут политические изменения, если в стране не пройдут новые парламентские выборы, то мы рискуем не только заморозить процесс вступления Грузии в Евросоюз, что уже происходит, но и потерять такие важные достижения, как, например, возможность безвизовых поездок в страны ЕС. Эта резолюция сделала ситуацию ясной прежде всего для тех людей, которые до сих пор считают себя сторонниками "Грузинской мечты". Это важный политический документ, который должен очень внимательно прочитать каждый, кого беспокоит будущее Грузии и ее европейский путь", - прокомментировала изданию принятие резолюции представитель "Лело - Сильная Грузия" Саломе Самадашвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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