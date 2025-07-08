Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели в 223-й день подряд

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Участники акции протеста в Тбилиси вышли на ежедневную акцию к парламенту Грузии, требуя назначить новые парламентские выборы и освободить всех заключенных.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля, на 222-й день протестов, участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси призвали бойкотировать муниципальные выборы, запланированные на 4 октября. Оппозиционеры анонсировали масштабную акцию 19 июля.

Протестующие в Тбилиси выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Проспект Руставели у здания парламента вновь перекрыт активистами на 223-й день непрерывных протестов, сообщило сегодня издание NEWS.On.ge.

"28 ноября 2024 года Ираклий Кобахидзе заявил от имени "Грузинской мечты", что прекратит переговоры о членстве Грузии в Евросоюзе. С тех пор в Грузии каждый день проходят акции протеста", - отмечает Publika.

Основные требования протестующих остаются неизменными уже больше семи месяцев: они добиваются назначения новых выборов в парламент Грузии, чтобы сменить власть в стране законным путем, а также освобождения всех арестованных демонстрантов, отмечает JAMnews.

Сегодня стало известно, что замглавы спецназа МВД Грузии Милер Лагазаури, попавший под санкции Великобритании за насилие над участниками протестных акций, подал в отставку. Ранее свои посты покинули другой замглавы спецназа Мирза Кезевадзе, директор департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили, а также глава МВД Вахтанг Гомелаури: все они тоже находятся под британскими санкциями с декабря 2024 года, а Кекевадзе еще и под санкциями Минфина США, пишет "Новости-Грузия".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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