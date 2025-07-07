Протестующие в Тбилиси призвали к бойкоту муниципальных выборов

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Грузинские оппозиционеры анонсировали масштабную акцию 19 июля, посвященную бойкоту муниципальных выборов. Сторонники евроинтеграции перекрыли движение по проспекту Руставели в Тбилиси на 222-й день непрерывных протестов.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля, на 221-й день протестов, участники марша в Рустави потребовали освобождения студента Георгия Миндадзе, осужденного по обвинению в нападении на силовика на акции протеста.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Сегодня вечером, на 222-й день непрерывных протестов, несогласные с политикой “Грузинской мечты” вновь перекрыли движение по проспекту Руставели у здания парламента, передает Publika.

Представители восьми проевропейских партий, активисты НПО и члены семей политзаключенных на акции у парламента призвали бойкотировать выборы в органы местного самоуправления, назначенные на 4 октября. В поддержку этого бойкота они готовят массовый марш 19 июля.

“Мы еще раз заявляем, что признаем только новые, свободные парламентские выборы и отказываемся участвовать в российской спецоперации под названием «выборы» самоуправления. Мы выступаем против коррумпированного и антидемократического режима, который угрожает национальной независимости Грузии и свободе ее граждан и который вверг нашу страну в водоворот хаоса и насилия. Главной угрозой миру и стабильности сегодня является Иванишвили”, - цитирует издание заявление оппозиционеров.

Марш 19 июля начнется в 19.00 по местному времени у здания Тбилисского госуниверситета, завершится шествие у здания парламента.

“Кавказский узел” писал, что к бойкоту муниципальных выборов не присоединились оппозиционные партия "Лело" и партия Георгия Гахарии "За Грузию". Другие оппозиционные силы осудили это решение.

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