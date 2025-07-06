Протестующие в Тбилиси и Рустави потребовали освободить политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие против курса "Грузинской мечты" заблокировали сегодня движение у парламента Грузии. В Рустави участники марша потребовали освобождения студента Георгия Миндадзе, осужденного по обвинению в нападении на силовика на акции протеста, и других политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля, на 220-й день протестов, сторонники евроинтеграции, несмотря на дождь, собрались у парламента Грузии на акцию протеста, перекрыв движение на проспекте Руставели. Участники акции потребовали освободить политзаключенных.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Протестующие перекрыли проспект Руставели на 221-й день ежедневных протестов, сообщила сегодня Publika.

Требования демонстрантов остаются неизменными — назначить новые выборы и освободить задержанных в ходе протестов.

На место происшествия мобилизована полиция, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Сегодня днем в Рустави прошел митинг-шествие под лозунгом «Свободу Георгию Миндадзе! Свободу узникам режима!».

В нем приняли участие члены семей арестованных во время протестов, в том числе родители Георгия Миндадзе, осужденного по обвинению в нападении на сотрудника полиции, передает агентство.

Шествие в Рустави приурочено к 22-летию Георгия Миндадзе, пишет Publika.

Как писал "Кавказский узел", Тбилисский горсуд приговорил студента медуниверситета Георгия Миндадзе, арестованного во время массовых акций протеста в декабре 2024 года, к пяти годам заключения, признав его виновным в нападении на полицейского.

Прокуратура после приговора опубликовала "видеодоказательства вины" Георгия Миндадзе: на записи видно лишь то, что во время акции протеста молодой человек использовал пиротехнику. Согласно версии обвинения, запущенное им пиротехническое изделие попало в сотрудника МВД, в результате силовик получил ожог ноги. По словам адвоката, прокуратура представила в суде фотографию, сделанную 29 ноября, на которой Миндадзе держит в руках пиротехнику, и показания одного полицейского, который утверждает, что пиротехника, брошенная Миндадзе, попала в него.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.