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21:54, 6 июля 2025

Протестующие в Тбилиси и Рустави потребовали освободить политзаключенных

Акция протеста у парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 06.07.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/843171-parlamenttan-saprotesto-akciaze-ikribebian

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Протестующие против курса "Грузинской мечты" заблокировали сегодня движение у парламента Грузии. В Рустави участники марша потребовали освобождения студента Георгия Миндадзе, осужденного по обвинению в нападении на силовика на акции протеста, и других политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля, на 220-й день протестов, сторонники евроинтеграции, несмотря на дождь, собрались у парламента Грузии на акцию протеста, перекрыв движение на проспекте Руставели. Участники акции потребовали освободить политзаключенных.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси. 

Протестующие перекрыли проспект Руставели на 221-й день ежедневных протестов, сообщила сегодня Publika.

Требования демонстрантов остаются неизменными — назначить новые выборы и освободить задержанных в ходе протестов.

На место происшествия мобилизована полиция, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Шествие в Рустави. Скриншот фото Publika от 06.07.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1489815179084694&set=pcb.1489815282418017 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).Сегодня днем в Рустави прошел митинг-шествие под лозунгом «Свободу Георгию Миндадзе! Свободу узникам режима!». 

В нем приняли участие члены семей арестованных во время протестов, в том числе родители  Георгия Миндадзе, осужденного по обвинению в нападении на сотрудника полиции, передает агентство.

Шествие в Рустави приурочено к 22-летию Георгия Миндадзе, пишет Publika.

Как писал "Кавказский узел", Тбилисский горсуд приговорил студента медуниверситета Георгия Миндадзе, арестованного во время массовых акций протеста в декабре 2024 года,  к пяти годам заключения, признав его виновным в нападении на полицейского. 

Прокуратура после приговора опубликовала "видеодоказательства вины" Георгия Миндадзе: на записи видно лишь то, что во время акции протеста молодой человек использовал пиротехнику. Согласно версии обвинения, запущенное им пиротехническое изделие попало в сотрудника МВД, в результате силовик получил ожог ноги. По словам адвоката, прокуратура представила в суде фотографию, сделанную 29 ноября, на которой Миндадзе держит в руках пиротехнику, и показания одного полицейского, который утверждает, что пиротехника, брошенная Миндадзе, попала в него.

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Автор: "Кавказский узел"

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