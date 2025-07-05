Протестующие 220-й день подряд заблокировали движение у парламента Грузии

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Сторонники евроинтеграции, несмотря на дождь, собрались у парламента Грузии на акцию протеста, перекрыв движение на проспекте Руставели. Участники акции потребовали освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", на 219-й день непрерывных протестов активисты провели в Тбилиси марш с флагами Грузии и США по случаю американского Дня независимости, после чего перекрыли проспект Руставели у парламента.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

На проспекте Руставели проходит акция протеста. На 220-й день непрерывных протестов граждане, собравшиеся у здания парламента Грузии, перекрыли движение по проспекту. Требования демонстрантов остаются неизменными — назначить новые выборы и освободить задержанных в ходе протестов. На место мобилизована полиция, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Как следует из фотографий, опубликованных изданием Publika, активисты собрались у здания парламента,несмотря на дождь, большинство участников акции стоят с зонтами. На одном из зонтов нанесены изображения флагов Грузии и Евросоюза. Также участники акции держат в руках плакаты, в которых выражают поддержку основательнице "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели и тем, кто преследуется за участие в акциях протеста.

Суд 18 июня оштрафовал Амаглобели по второму административному делу, за наклеенный на здание полиции плакат с лозунгом: "Грузия бастует". До этого суд оштрафовал журналистку по административному делу за оскорбление полицейского. Кроме того, суд в Батуми рассматривает уголовное дело в отношении Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели не признала вину ни по одному из трех дел. 23 июня суд оставил журналистку под стражей.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Причиной задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

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