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22:06, 5 июля 2025

Протестующие 220-й день подряд заблокировали движение у парламента Грузии

Акция протеста у здания парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 05.07.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/843141-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs-mokalakeebma-rustavelis-gamziri-gadaketes

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Сторонники евроинтеграции, несмотря на дождь, собрались у парламента Грузии на акцию протеста, перекрыв движение на проспекте Руставели. Участники акции потребовали освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел",  на 219-й день непрерывных протестов активисты провели в Тбилиси марш с флагами Грузии и США по случаю американского Дня независимости, после чего перекрыли проспект Руставели у парламента. 

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси. 

На проспекте Руставели проходит акция протеста. На 220-й день непрерывных протестов граждане, собравшиеся у здания парламента Грузии, перекрыли движение по проспекту. Требования демонстрантов остаются неизменными — назначить новые выборы и освободить задержанных в ходе протестов. На место  мобилизована полиция, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Активистка на акции у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 05.07.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1489125562486989&set=pcb.1489125722486973 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).Как следует из фотографий, опубликованных изданием Publika, активисты собрались у здания парламента,несмотря на дождь, большинство участников акции стоят с зонтами. На одном из зонтов нанесены изображения флагов Грузии и Евросоюза. Также участники акции держат в руках плакаты, в которых выражают поддержку основательнице "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели и тем, кто преследуется за участие в акциях протеста.

Суд 18 июня оштрафовал Амаглобели по второму административному делу, за наклеенный на здание полиции плакат с лозунгом: "Грузия бастует". До этого суд оштрафовал журналистку по административному делу за оскорбление полицейского. Кроме того, суд в Батуми рассматривает уголовное дело в отношении Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели не признала вину ни по одному из трех дел. 23 июня суд оставил журналистку под стражей.

Участник акции с плакатом о Мзие Амаглобели. Скриншот фото Publika от 05.07.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1489125559153656&set=pcb.1489125722486973 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Причиной задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

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Автор: "Кавказский узел"

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