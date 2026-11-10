Чиновник в Дагестане отправлен под суд из-за гибели женщины при оползне

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Замначальника одного из отделов администрации Кайтагского района не организовал эвакуацию людей из зоны оползня в селе Кирки, заявило обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля в дагестанском селе Кирки оползень снес жилой дом. В нем погибла местная жительница, депутат сельсовета Кистаман Мазанова, еще два дома были повреждены.

Бывший чиновник обвиняется по статье о халатности, повлекшей гибель человека (часть 2 статьи 293 УК РФ), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.

Как считает следствие, обвиняемый получил первые данные об активизации оползневых процессов в селе Кирки Кайтагского района еще в марте. В апреле, когда у чиновника были новые сведения о ситуации, он не организовал проверку на месте и не уведомил об угрозе ни экстренные службы, ни руководство района.

Представитель администрации “не принял необходимых мер по эвакуации жителей из опасной зоны”, в результате чего жительница села погибла под завалами камней и грунта 5 апреля. Гибель женщины стала результатом ненадлежащего исполнения обвиняемым своих должностных обязанностей, подчеркивается в сообщении Следкома Дагестана.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинения. Ведомство называет обвиняемого бывшим сотрудником администрации, но не указывает, когда и с какой формулировкой он был уволен. Также следствие не уточнила, какая мера пресечения была избрана обвиняемому до суда.

Оползень в Кирки произошел на фоне длительной непогоды: с конца марта 2026 года ливневые дожди на Северном Кавказе вызвали масштабные паводки, которые стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".