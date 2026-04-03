Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

В конце марта 2026 года Северный Кавказ столкнулся с одним из самых разрушительных паводков последнего времени. Наиболее пострадали от стихии Дагестан и Чечня.

Предпосылки наводнения

По данным Росгидромета, «суммарное количество осадков за трое суток превысило месячную норму, что привело к резкому подъему уровня горных рек» . МЧС России отмечало, что особенности рельефа – короткие и крутые русла горных рек – способствовали формированию «быстротекущих паводочных потоков» . На отдельных участках фиксировались селевые явления, подмывшие опоры мостов и разрушившие дорожное полотно .

Инфраструктурные факторы усугубили последствия стихии. В Дагестане власти признали, что часть жилых домов оказалась в поймах рек и низинах, что увеличило масштабы ущерба . Коммунальные службы Махачкалы сообщили, что ливневая канализация города «не рассчитана на такой объем осадков», что привело к массовым подтоплениям . Глава Дагестана Сергей Меликов назвал паводок «беспрецедентным по силе» и подчеркнул, что он выявил слабые места в системе защиты населенных пунктов . В Чечне Рамзан Кадыров заявил о необходимости пересмотра градостроительной политики, отметив, что дома больше не будут строиться там, где «любая большая вода превращается в бедствие» .

Дагестан: затопленные улицы и дома

Первые серьезные последствия ливней 28 марта проявились в Махачкале, где были затоплены более двадцати частных домов, а 103 человека эвакуированы. МЧС указало, что подъем уровня воды на одной из улиц произошел из‑за захламления сточной канавы, несмотря на отчеты властей о заблаговременной расчистке ливневок. Заявления чиновников вступили в противоречие с оценками МЧС, которое прямо указало, что подъем уровня воды произошел из‑за захламления сточной канавы. На фоне официальных отчетов о контроле ситуации жители рассказывали о многолетних проблемах с ливневой канализацией, затопленных автомобилях и невозможности дозвониться до экстренных служб.

К 28 марта, когда в городе введи режим ЧС , в Махачкале возникли перебои с подачей электроэнергии и воды, а также транспортные затруднения. Местные жители жаловались, что дозвониться до экстренных служб практически невозможно.

В Хасавюртовском районе, в селе Адильотар, затопило 468 домов, а из больницы в Батаюрте эвакуировали 43 пациента.

Режим ЧС был введен в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, а также в Хасавюртовском, Карабудахкентском и Дербентском районах. К вечеру 30 марта вода ушла с территории 544 домов и почти 700 приусадебных участков, но 235 домов и 550 участков оставались затопленными.

29 марта из‑за дождей и сильного ветра произошли аварии на электросетях – без света остались более 327 тысяч жителей в 283 населенных пунктах. На следующий день благотворительный фонд «Надежда» начал сбор средств для пострадавших, а к вечеру 30 марта власти сообщили о собранных 50 миллионах рублей.

30 марта затопленными оставались шесть улиц Махачкалы. 31 марта жители Редукторного поселка и микрорайона "Пальмира" рассказали, что в домах четвертые сутки отсутствует электричество и отсутствует водоснабжение. Вечером того же дня мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил в своем Telegram-канале о завершении восстановительных работ на подстанции "Приморская", но жители написали в комментариях, что это не соответствует действительности.

31 марта власти республики заявили, что для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких.

1 апреля режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения был введен в Кайтагском районе. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Уллучай в селе Маджалис разрушено несколько жилых домов, объекты транспортной инфраструктуры, в том числе два моста, сообщил глава районной администрации Запир Гасанов . Видео с одним из разламывающихся на две части домов в Кайтагском районе опубликовал Telegram-канал "Черновика" .

На 1 апреля, по данным администрации главы Дагестана, были зарегистрированы 4087 обращений жителей республики по возмещению ущерба от наводнения .

Чечня: массовая эвакуация

В Чечне пик паводка пришелся на 28–30 марта. 29 марта в Гудермесе за 12 часов выпало 61 мм осадков, а в Ножай-Юрте – рекордные 91 мм, что квалифицируется как опасное явление. На гидропосту Гудермес река Белка достигла критической отметки в 750 см, что является опасным явлением», – заявляла ведущий метеоролог Чеченского ЦГМС Луиза Бекмурзаева сообщила редакции ИА «Чечня Сегодня» .

В Гудермесском районе вода разрушила два моста, подтопила более 700 домов, а уровень воды в реке Сунжа начал снижаться только к вечеру 29 марта. Спасатели эвакуировали более 600 жителей села Брагуны, более 50 человек – из Гудермеса и села Джалка. В Telegram-канале Кадырова появился сюжет c кадрами эвакуации, на которых видно, что эвакуация происходила на грузовиках, но не используются спецтехника МЧС .Всего в республике, по данным МЧС, число эвакуированных превысило 1100 человек.

29 марта в Чечне был введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных явлений: сильных дождей, ливней в горах, осадков в виде дождя и мокрого снега .

В результате подъема уровня воды в реке Гумс было подтоплено поселение Кундухово, где более 500 жителей эвакуировали заранее . Многие разместились у родственников, отказавшись от пунктов временного размещения. В Аргуне и Гудермесе паводок разрушил мосты, движение по ним было ограничено. Видео, опубликованное ЧГТРК «Грозный», показывало, как военные автомобили едут по дороге, где вода почти достигает бампера.

На 30 марта в Чечне оставались затопленными 1,26 тысячи домов и придворовых территорий, еще 557 домов были освобождены от воды. Всего МЧС насчитало 1817 затопленных домов и дворов. Режим ЧС был объявлен в Шалинском, Курчалоевском, Шаройском, Шатойском и Ножай‑Юртовском районах. В Шалинском районе разрушены опоры мостов через реки Хулхулау и Басс, а также газопровод протяженностью 40 метров. В Курчалоевском районе произошел частичный прорыв дамбы у селения Цоци‑Юрт, а в Ножай‑Юртовском повреждены 69 домов .

31 марта власти сообщили о переводе учеников школы и воспитанников детсада села Гуржи‑Мохк в другое учреждение из‑за повреждений зданий. В Шатойском районе два села оказались отрезаны от транспортного сообщения.

На фоне разрушений Рамзан Кадыров объявил 31 марта о строительстве ста индивидуальных домов в Керла‑Беной и ста домов в Гудермесском районе для наиболее пострадавших семей, подчеркивая, что новые поселения расположены в местах, где «подобных природных катаклизмов не прогнозируется» . Он также сообщил, что Фонд Кадырова направил гуманитарную помощь в Хасавюртовский район Дагестана. «В состав помощи вошли генераторы, насосы, мотопомпы, пожарные рукава, защитные комбинезоны, а также другие необходимые товары», написал Кадыров .

По оперативным данным властей Чечни на 1 апреля, в Чечне из-за наводнения пострадало более 3 тысяч домов, из которых полностью разрушено более ста .

2 апреля МЧС России по республике сообщило, что оперативная обстановка в регионе стабилизировалась. "В Чечне пострадавшие от ЧС граждане получат финансовую помощь. Продолжают работу комиссии по оценке ущерба. (...) На данный момент подано порядка 2,4 тысячи заявлений", - говорится в сообщении ведомства. Размер выплаты не уточняется .

Кабардино-Балкария: угроза селей и отключение воды

Кабардино‑Балкария избежала масштабных подтоплений, но регион оставался в зоне повышенной опасности. В конце марта 2026 года МЧС КБР фиксировало лавиноопасную обстановку в Эльбрусском и Черекском районах. Спасатели предупреждали о лавиноопасности и риске селей, в горах временно ограничивали движение и закрывали часть туристических маршрутов. Официальные каналы МЧС КБР публиковали ежедневные предупреждения о лавинах и отчеты о превентивных работах: расчистке русел, укреплении берегов и проверке гидротехнических сооружений .

31 марта отключения воды начались в крупных селах Хасанья, Белая Речка и в районе Цементного завода, входящих в городской округ Нальчик, из-за подъема уровня воды и снижения ее прозрачности, вызванной дождями.

По словам местных жителей, в мапте в Кабардино-Балкарии дожди были небольшими, но "Водоканал" отключал воду со ссылкой на вызванную ими повышенную мутность. По мнению эколога, отключения вызваны тем, что очистные сооружения на водозаборах не справляются со своими функциями.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собраны на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Это не первое наводнение в республиках Северного Кавказа. Так, в сентябре 2025 года обильные дожди привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам.

