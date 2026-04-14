530 человек остаются в пунктах временного размещения в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В пунктах временного размещения находятся 349 взрослых и 181 ребенок, эвакуированные в Дагестане из зон наводнения. В республике остаются подтопленными 508 жилых домов.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в пунктах временного размещения в Дагестане находились 523 человека, в том числе 173 ребенка, а 13 апреля - 541 человек, в том числе 178 детей. В республике оставались подтопленными 508 жилых домов, 528 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

В 16 пунктах временного размещения в Дагестане сегодня находятся 530 человек, включая 181 ребенка. С пострадавшими работают психологи МЧС, сообщает РИА "Дагестан".

В шести населенных пунктах республики остаются подтопленными 508 жилых домов, 523 приусадебных участка и 39 участков автодорог, пишет агентство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале слабый дождь, который прекратится ближайшей ночью. 15 апреля осадков также не ожидается.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

В частности, наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном сами односельчане, а представители администрации появились на следующий день. Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц.

