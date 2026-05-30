×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:00, 30 мая 2026

Домам жителей дагестанского села угрожает подтопление из-за размыва дамбы

Дамба разрушена в селе Ахты. Скриншот фото администрации Ахтынского района от 30.05.26, https://t.me/pressa_akhty/24714.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дамбу в селе Ахты размыло после проливных дождей, дорога, газопровод и дома находятся под угрозой подтопления. Дамба была построена четыре года назад, но так и не введена в эксплуатацию, сообщили власти, пообещав оперативно восстановить защитное сооружение. Сельчане также остались без водоснабжения.

Дамбу размыло  у дагестанского села Ахты

В зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, частные дома, республиканская трасса,сообщило ГУ МЧС России по Дагестану в своем Telegram-канале.

«Из-за сильных дождей 29–30 мая 2026 года на въезде в село Ахты размыло и опрокинуло габионную дамбу длиной 100 метров. Еще 100 метров дамбы находятся под угрозой разрушения. В случае ухудшения ситуации в зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, поля, частные дома, газопровод, ЛЭП и республиканская трасса»,- отмечается в сообщении ведомства.

Дамба числится объектом незавершенного строительства, сообщила администрация главы Дагестана. "Сооружение было построено по просьбе Ахтынского района в 2020-2022 годах, однако до настоящего времени оно не принято на баланс муниципалитета и по документам числится как объект незавершённого строительства", - говорится в Telegram-канале администрации.

Власти пообещали оперативно восстановить дамбу

Подрядной организации, выполнявшей работы по строительству дамбы на реке Самур, ООО «Спецремстроймонтаж», дано указание оперативно приступить к восстановлению разрушенного участка в рамках гарантийных обязательств.

Речь идёт о порядка 70 метрах (общая длина — 2100 метров) берегозащитного сооружения, поврежденных вследствие обильных паводков и увеличения расхода воды в русле реки, заявила администрация главы Дагестана.

Села остались без водоснабжения

Администрация Ахтынского района сообщила также, что отключена подача воды. "В связи с прошедшими грозами и ливневыми дождями произошел размыв водозабора на головном сооружении «Леке-Дере».  Очистные и восстановительные работы начнутся сразу после завершения паводков. На время проведения ремонта подача воды будет временно приостановлена. Ориентировочный срок отключения: 2–3 дня", - говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 31 мая в Ахты слабый дождь при температуре + 7 градусов. Днем 31 мая дождь прекратится. В ночь на 10 июня скорость ветра уменьшится до двух метров в секунду, ожидается слабый дождь, температура понизится до +10 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Как писал "Кавказский узел", паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* В текст внесены дополнения от 10.34 мск 30.05.2026 г.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Суд в России за логотип. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
12:11, 30 мая 2026
Штрафы жителям Дагестана за логотипы соцсети возмутили пользователей Telegram
11:12, 30 мая 2026
Подача газа в пять дагестанских сёл прервана после оползня
08:30, 30 мая 2026
Жители 42 населенных пунктов Дагестана остались без электричества
Кирилл Присяжнюк и силовик ведущий его супругу на допрос. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:10, 30 мая 2026
Силовики в Махачкале не освободили Присяжнюка после окончания ареста
Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:25, 29 мая 2026
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Последние записи в блогах
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
14
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

БПЛА над предприятием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 09:36
Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше