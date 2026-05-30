Домам жителей дагестанского села угрожает подтопление из-за размыва дамбы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дамбу в селе Ахты размыло после проливных дождей, дорога, газопровод и дома находятся под угрозой подтопления. Дамба была построена четыре года назад, но так и не введена в эксплуатацию, сообщили власти, пообещав оперативно восстановить защитное сооружение. Сельчане также остались без водоснабжения.

Дамбу размыло у дагестанского села Ахты

В зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, частные дома, республиканская трасса,сообщило ГУ МЧС России по Дагестану в своем Telegram-канале.

«Из-за сильных дождей 29–30 мая 2026 года на въезде в село Ахты размыло и опрокинуло габионную дамбу длиной 100 метров. Еще 100 метров дамбы находятся под угрозой разрушения. В случае ухудшения ситуации в зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, поля, частные дома, газопровод, ЛЭП и республиканская трасса»,- отмечается в сообщении ведомства.

Дамба числится объектом незавершенного строительства, сообщила администрация главы Дагестана. "Сооружение было построено по просьбе Ахтынского района в 2020-2022 годах, однако до настоящего времени оно не принято на баланс муниципалитета и по документам числится как объект незавершённого строительства", - говорится в Telegram-канале администрации.

Власти пообещали оперативно восстановить дамбу

Подрядной организации, выполнявшей работы по строительству дамбы на реке Самур, ООО «Спецремстроймонтаж», дано указание оперативно приступить к восстановлению разрушенного участка в рамках гарантийных обязательств.

Речь идёт о порядка 70 метрах (общая длина — 2100 метров) берегозащитного сооружения, поврежденных вследствие обильных паводков и увеличения расхода воды в русле реки, заявила администрация главы Дагестана.

Села остались без водоснабжения

Администрация Ахтынского района сообщила также, что отключена подача воды. "В связи с прошедшими грозами и ливневыми дождями произошел размыв водозабора на головном сооружении «Леке-Дере». Очистные и восстановительные работы начнутся сразу после завершения паводков. На время проведения ремонта подача воды будет временно приостановлена. Ориентировочный срок отключения: 2–3 дня", - говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 31 мая в Ахты слабый дождь при температуре + 7 градусов. Днем 31 мая дождь прекратится. В ночь на 10 июня скорость ветра уменьшится до двух метров в секунду, ожидается слабый дождь, температура понизится до +10 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Как писал "Кавказский узел", паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".