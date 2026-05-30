Силовики в Махачкале не освободили Присяжнюка после окончания ареста

Кирилл Присяжнюк после пяти суток административного ареста в Махачкале так и не вышел на свободу, а его жену Сабихат после обыска увезли на допрос.

Как писал "Кавказский узел", бывший националист из Санкт-Петербурга Кирилл Присяжнюк был задержан в Махачкале и арестован в административном порядке на пять суток, причину ареста семье не сообщили. 29 мая, в день истечения срока его ареста, в квартиру, где живут жена и дети Присяжнюка, пытались войти вооруженные силовики.

В 2016 году суд в Чечне приговорил Кирилла Присяжнюка к четырем годам заключения по обвинению в помощи местной жительнице в выезде в Сирию для участия в террористической организации. Тогда сообщалось, что Присяжнюк был завербован в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" в 2014 году, когда находился в петербургском следственном изоляторе "Кресты". В июне 2014 года Присяжнюк как член неонацистской группировки был осужден на три года по делу о совершенных на национальной почве убийствах и покушениях на уроженцев Северного Кавказа. После приговора Кирилл Присяжнюк, уже отбывший в СИЗО назначенные ему три года, был освобожден из-под стражи в зале суда.

Адвоката, приезжавшего в квартиру супруги Кирилла (Муслима) Присяжнюка Сабихат, силовики не пустили в дом и он не смог присутствовать при обыске, сообщил “Кавказскому узлу” на условиях анонимности дагестанский журналист.

“Не допустили и мать Сабихат. После обыска женщину увезли на допрос, который продолжается до сих пор. Силовики, вероятно, были не местные, не дагестанские», - рассказал он.

Присяжнюка должны были освободить после 19.30 мск 29 мая, но он на свободу так и не вышел. Журналист смог узнать, что сразу после освобождения из спецприемника его вновь задержали.

"Когда я подъехал к спецприемнику, там стоял другой адвокат, ему сказал подъехать в 19 часов и встречать. При этом подробности не объяснили - сказали, что жена приедет и вместе с ней нужно будет встречать. Он ждал до 19.20, до жены не смог дозвониться и уехал. Сказал, что когда уезжал, сотрудники еще стояли. Чтобы не привлекать внимания, я зашел в мечеть, которая находилась рядом. Но когда вышел, не было уже никого: адвокат не разобрался и уехал раньше времени; сотрудников и их машин тоже уже не было. Присяжнюк успел позвонить перед выходом из спецприемника и сообщил, что его задерживают, но непонятно, куда повезут", - рассказал он.