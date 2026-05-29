Житель Краснодара обвинен в демонстрации нацистской символики
25-летний краснодарец стал фигурантом уголовного дела о неоднократной публичной демонстрации нацистской атрибутики и символики.
По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания в городе Краснодаре, разместил на своей странице в одной из социальных сетей фотографии с собственным изображением, на которых имеются татуировки с символикой экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории России.
При этом он ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, сообщает сегодня Следственный комитет Краснодарского края в Telegram-канале.
В ходе допроса обвиняемый признал вину. По месту жительства следователями был проведен обыск, в ходе которого изъяты мобильные устройства и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Он обвиняется в неоднократной пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики и символики . "По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий", говорится в сообщении ведомства.
Следствие не называет имя обвиняемого. Также не уточняется, в какой сети были размещены фотографии.
