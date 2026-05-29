18:24, 29 мая 2026

Житель Краснодара обвинен в демонстрации нацистской символики

Сотрудник следственного комитета. Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

25-летний краснодарец стал фигурантом уголовного дела о неоднократной публичной демонстрации нацистской атрибутики и символики.

По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания в городе Краснодаре, разместил на своей странице в одной из социальных сетей фотографии с собственным изображением, на которых имеются татуировки с символикой экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории России.

При этом он ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, сообщает сегодня Следственный комитет Краснодарского края в Telegram-канале.

В ходе допроса обвиняемый признал вину. По месту жительства следователями был проведен обыск, в ходе которого изъяты мобильные устройства и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела. 

Он обвиняется в неоднократной пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики и символики . "По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий", говорится в сообщении ведомства.

Следствие не называет имя обвиняемого. Также не уточняется, в какой сети были размещены фотографии.

"Кавказский узел" также писал, что кассационный суд отказался отменить приговор педагогу из Сочи за публикацию в соцсети пропагандистского плаката времен нацистской Германии.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

