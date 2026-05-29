Оговоривший себя под пытками кубанский пенсионер освобожден после трех лет в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", житель станицы Новорождественской Виктор Краснобородько пожаловался на пытки силовиков, которые требовали от него признаться в избиении пасынка, рассказал правозащитникам сам мужчина. К сентябрю 2023 года следствие пять раз отказывалось рассматривать заявление Краснобородько о пытках, в ходе которых силовики получили признание в избиении пасынка, однако удалось добиться новой проверки действий силовиков. Краснобородько арестован, его дело передано в суд, семья не верит в его виновность и называет дело сфальсифицированным.

28 мая коллегия присяжных Тихорецкого районного суда Краснодарского края единогласно оправдала Виктора Краснобородько — пенсионера из станицы Новорождественской, которого обвиняли в убийстве пасынка. Мужчина провел в СИЗО три года и три месяца в ожидании приговора. После оглашения вердикта Виктора освободили прямо в зале суда, сообщила сегодня Команда против пыток (внесена в реестр иноагентов).

Дело Виктора Краснобородько рассматривается с июня 2023 года, следующее заседание намечено на 4 июня, следует из информации на сайте Тихорецкого районного суда.

Мать погибшего и жена обвиняемого Галина Краснобородько рассказывала "Кавказскому узлу", что испытывает тройное горе - от гибели сына, от необоснованного обвинения в этом ее мужа и от того, что мужа подвергли страшным пыткам. "Смерть Андрея — это страшное горе для всей нашей семьи. В голове не укладывается, что могли выдумать следователи и для этого устроили пытки над супругом, чтобы тот оговорил себя. Настоящие преступники на свободе и от этой несправедливости еще больше наше общее семейное горе", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Она рассказала, что ее сына в тяжелом состоянии нашел муж 28 августа 2022 года. "Супруг работал охранником, а днем занимался сельским хозяйством. У нас есть дом № 78 по улице Коммунистическая, его мы отдали Андрею, там же у нас хозяйство. Живем мы рядом через улицу. Ходили постоянно друг к другу. Он к нам покушать, мы - нему. И вот Виктор шел после работы домой около 09.00 утра и по пути зашел помочь справиться по хозяйству к Андрею, как обычно. На видеозаписи видно, как он заходит и ровно через 47 секунд выходит и начинает звонить. Он позвонил мне и сказал немедленно прийти, потом звонил в полицию и в скорую, как я потом узнала. Я прибежала быстро, на нем не было лица. Я зашла с ним в комнату и увидела Андрея на диване. Левая сторона головы у него была разбита, он был без сознания. Под ним была лужа крови", - рассказала Галина.

Женщина рассказала, что сын "месяц пролежал в коме в больнице под аппаратами". "Мы с супругом ходили каждый день. Через месяц сын очнулся и даже улыбался нам. Как он мог улыбаться Виктору Николаевичу, если бы тот так его избил? Он даже стал есть, но говорил слабо и тихо. Однажды я осталась с ним и стала просить сказать имена тех, кто его избил, и он мне назвал два имени. Как только я услышала от сына эти имена, я сразу побежала в полицию и стала просить участкового прийти и опросить сына, однако мне было отказано. Участковый сказал, что у него нет на это времени", - рассказала она.

Однако 19 сентября 2022 года силовики стали выбивать признание у ее мужа. "Под пытками он написал признательные показания, и они возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ. А 5 ноября сына не стало. Он умер, так и не опрошенный полицией", - рассказала Галина Краснобородько.