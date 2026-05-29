11:36, 29 мая 2026

Пожар в морпорту в Темрюке возник после атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возгорание на территории морского порта началось после атаки БПЛА, огонь тушат спасатели. Массированная атака продолжалась около двух часов, сообщили жители.

Как писал "Кавказский узел" 13 мая атака дронов была зафиксирована в поселке Волна Темрюкского района. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек. Помощь врачей потребовалась также человеку, пострадавшему в Тамани при атаке беспилотника.

В Темрюке из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлекают 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС России, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Первые звуки взрывов жители услышали около 3:00, а закончилось все ближе к 5 утра, пишет 93.ru.

"Каждый раз бахает и думаешь, упадет тебе на голову/крышу или нет», - приводит издание комментарии пользователей.

«У нас стреляют каждые 7 минут», - отметила другая жительница.

«Гул прям стоит… Не слышала никогда такого», - пожаловалась женщина.

Минобороны России отчиталось об уничтожении за ночь 208 БПЛА над 13 регионами, в том числе над Краснодарским краем.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, 17 февраля в поселке Волна Темрюкского района  загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожар был потушен 18 февраля. 15 февраля в поселке Волна после воздушной атаки также возникли два пожара общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Один из них был потушен тем же вечером, другой - на следующий день.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

