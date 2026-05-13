×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:00, 13 мая 2026

Выросло число раненных при атаке беспилотников на Кубани

Медицинский работник в машине скорой помощи. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помощь врачей потребовалась человеку, пострадавшему в Тамани при атаке беспилотника. Число раненных в результате новых ударов БПЛА в Краснодарском крае выросло до двух.

Как писал "Кавказский узел", атака дронов зафиксирована минувшей ночью в поселке Волна Темрюкского района Кубани. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек.

Помощь врачей потребовалась второму пострадавшему

В станице Тамань по нескольким адресам найдены обломки БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. 

Оказали необходимую медицинскую помощь на месте

"Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, без госпитализации", - говорится в публикации.

По одному из адресов "обломки беспилотника" упали рядом с частным домом, в котором выбило стекла. "По второму – на летнюю кухню. Здесь в доме также повреждено остекление и двери. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в публикации.

Пожар в поселке Волна продолжается

В поселке Волна продолжается тушение пожара "на территории одного из предприятий", отчитались также краевые власти.

"Задействованы 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в публикации.

Поселок Волна неоднократно упоминался в связи с атаками беспилотников. Так, 17 февраля там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Он был потушен лишь на следующий день. 15 февраля в поселке Волна также произошли два пожара после воздушной атаки. Один из них был потушен тем же вечером, другой – на следующий день.

Напомним, в двух районах Ростовской области минувшей ночью и утром при атаке БПЛА повреждены частный дом и установки ветроэлектростанции, а в Ростове-на-Дону - бытовые коммуникации. На Астраханском газоперерабатывающем заводе, который производит топливо и газ, в результате атаки беспилотников произошел пожар.

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Атака на предприятие. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:28, 13 мая 2026
Человек пострадал в кубанском поселке при атаке БПЛА
Собранные жителями мешки с загрязненной галькой в поселке Гизель-Дере. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Евгенией Красильниковой.
05:55, 13 мая 2026
Помощь волонтеров требуется жителям туапсинского поселка для уборки пляжа от нефтепродуктов
Машина скорой помощи у школы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:48, 13 мая 2026
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Гулькевичском районе детей
Человек на берегу моря. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:49, 13 мая 2026
Жители Анапы пожаловались на сокрытие причин химического запаха в городе
Санаторий в Анапе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:57, 12 мая 2026
Журналисты связали бенефициаров открытия пляжей Анапы с криминалом
Персоналии
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 12 мая 2026
Карапетян Самвел
Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
11:45, 11 мая 2026
Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Акция протеста у Руставской тюрьмы в день рождения Мзии Амаглобели. Фото: Nata Makharashvili / Publika
12 мая 2026, 23:47
Протестующие в Тбилиси поздравили с днем рождения Мзию Амаглобели

Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 мая 2026, 21:39
Правозащитники объявили сбор на передачи для Заремы Мусаевой

Обыски в администрации Махачкалы. 12 мая 2026 г. Фото: https://riadagestan.ru/
12 мая 2026, 19:12
Следователи провели обыски в администрации Махачкалы

Стоп-кадр акции владельцев электромобилей в Батуми. Фото: Batumelebi / https://batumelebi.netgazeti.ge/news/615854/
12 мая 2026, 16:38
Предприниматели пригрозили администрации Батуми круглосуточными акциями

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше