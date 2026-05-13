Выросло число раненных при атаке беспилотников на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помощь врачей потребовалась человеку, пострадавшему в Тамани при атаке беспилотника. Число раненных в результате новых ударов БПЛА в Краснодарском крае выросло до двух.

Как писал "Кавказский узел", атака дронов зафиксирована минувшей ночью в поселке Волна Темрюкского района Кубани. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек.

Помощь врачей потребовалась второму пострадавшему

В станице Тамань по нескольким адресам найдены обломки БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Оказали необходимую медицинскую помощь на месте

"Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, без госпитализации", - говорится в публикации.

По одному из адресов "обломки беспилотника" упали рядом с частным домом, в котором выбило стекла. "По второму – на летнюю кухню. Здесь в доме также повреждено остекление и двери. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в публикации.

Пожар в поселке Волна продолжается

В поселке Волна продолжается тушение пожара "на территории одного из предприятий", отчитались также краевые власти.

"Задействованы 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в публикации.

Поселок Волна неоднократно упоминался в связи с атаками беспилотников. Так, 17 февраля там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Он был потушен лишь на следующий день. 15 февраля в поселке Волна также произошли два пожара после воздушной атаки. Один из них был потушен тем же вечером, другой – на следующий день.

Напомним, в двух районах Ростовской области минувшей ночью и утром при атаке БПЛА повреждены частный дом и установки ветроэлектростанции, а в Ростове-на-Дону - бытовые коммуникации. На Астраханском газоперерабатывающем заводе, который производит топливо и газ, в результате атаки беспилотников произошел пожар.

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.