Разрушения зафиксированы в Ростовской области после атаки дронов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В результате атаки беспилотников в двух районах Ростовской области повреждены частный дом и установки ветроэлектростанции, а в областном центре - бытовые коммуникации.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 мая беспилотник был уничтожен в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.
В Ростовской области минувшей ночью и утром сбито "два десятка БПЛА", сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "В городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и еще в четырех районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском", - перечислил он.
Раненых нет, но не обошлось без разрушений на земле, отметил чиновник. "В хуторе Лихой Красносулинского района повреждена кровля и остекление частного дома. Пострадавших нет. В Зимовниковском и Красносулинском районах в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции. Возгораний нет. Произошла потеря расчетной мощности. Оперативные бригады работают на месте происшествий", - написал Слюсарь.
Также, по его данным, обломки БПЛА обнаружены "вблизи двух объектов - коммерческого и административного" в Первомайском районе Ростова-на-Дону. "Погибших и пострадавших нет. Возгораний нет. Повреждены бытовые коммуникации", - говорится в публикации.
Атака дронов зафиксирована минувшей ночью и в поселке Волна Темрюкского района Кубани. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек.
Напомним, в ночь на 8 мая в селе Чалтырь Мясниковского района в результате атаки БПЛА было повреждено 50 частных домов и три автомобиля. В этом же районе в результате падения ракеты произошел пожар и обрушение здания склада.
БПЛА попали 8 мая также в здание регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. В результате была приостановлена работа 13 аэропортов (Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты). Позднее в тот же день Росавиация отчиталась, что все эти аэропорты готовы к обслуживанию рейсов. Авиасообщение с этими городами было полностью восстановлено лишь 10 мая.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
