Кавказский узел

08:20, 13 мая 2026

Разрушения зафиксированы в Ростовской области после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников в двух районах Ростовской области повреждены частный дом и установки ветроэлектростанции, а в областном центре - бытовые коммуникации.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 мая беспилотник был уничтожен в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

В Ростовской области минувшей ночью и утром сбито "два десятка БПЛА", сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "В городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и еще в четырех районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском", - перечислил он.

Раненых нет, но не обошлось без разрушений на земле, отметил чиновник. "В хуторе Лихой Красносулинского района повреждена кровля и остекление частного дома. Пострадавших нет. В Зимовниковском и Красносулинском районах в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции. Возгораний нет. Произошла потеря расчетной мощности. Оперативные бригады работают на месте происшествий", - написал Слюсарь.

Также, по его данным, обломки БПЛА обнаружены "вблизи двух объектов - коммерческого и административного" в Первомайском районе Ростова-на-Дону. "Погибших и пострадавших нет. Возгораний нет. Повреждены бытовые коммуникации", - говорится в публикации.

Атака дронов зафиксирована минувшей ночью и в поселке Волна Темрюкского района Кубани. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек.

Напомним, в ночь на 8 мая в селе Чалтырь Мясниковского района в результате атаки БПЛА было повреждено 50 частных домов и три автомобиля. В этом же районе в результате падения ракеты произошел пожар и обрушение здания склада.

БПЛА попали 8 мая также в здание регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. В результате была приостановлена работа 13 аэропортов (Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты). Позднее в тот же день Росавиация отчиталась, что все эти аэропорты готовы к обслуживанию рейсов. Авиасообщение с этими городами было полностью восстановлено лишь 10 мая.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
