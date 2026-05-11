Неизвестные повредили мемориалы на могилах участников СВО в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В поселке Целина Ростовской области неизвестные разрушили надгробия и сломали кресты на могилах участников специальной военной операции.
По данным местных властей, вандалы порезали и порвали флаги на могилах, разрушили надгробия, поломали кресты и разбили фотографии погибших, информирует 10 мая 1rnd.ru.
Администрация района в своем телеграм-канале сообщила, что правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия, и призвала местных жителей, которым что-то известно об инциденте, сообщить в полицию.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 1 мая 2026 года неизвестные, находясь на кладбище в хуторе Копанском города Краснодара, повредили 14 захоронений участников специальной военной операции. Они разбили 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробных плитах, а также демонтировали фотографию с одной из могильных плит и повредили деревянный крест. 8 мая был задержан гражданин Украины по обвинению в повреждении воинских захоронений.
