Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фархат Тагиров и Азиз Махмудов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1923 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая чиновники и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1921 бойца из Дагестана.

Фархат Тагиров и Азиз Махмудов убиты в военной операции, сообщила администрация Табасаранского района. Фархату Тагирову было 42 года. Он окончил Ерсинскую среднюю школу в 2002 году и поступил в Военно-транспортный университет Железнодорожных войск в Санкт-Петербурге. После окончания вуза началась служба в Красноярске. 24 мая 2024 года он подписал контракт добровольно и отправился в зону специальной военной операции. Служил командиром взвода связи, убит 24 февраля 2026 годана окраине населённого пункта Отрадное в Харьковской области.

Азиз Махмудов - уроженец села Ерси 1999 года рождения, жил в Брянской области. После окончания школы отправился на срочную службу. Служил в ВС РФ в звании сержанта. После завершения срочной службы служил по контракту в Чечне, в войсках Национальной гвардии. Воинская часть направила его учиться в Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии имени Жукова. После двух лет учебы в апреле 2023 года Азиз добровольцем отправился в зону СВО. Полтора года служил в «Ахмате», далее после отпуска снова подписал контракт, выучился на оператора беспилотных систем. Убит 30 декабря 2025 года на окраине города Константиновка в Донецкой Народной Республике.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1921 военнослужащего из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В апреле администрация Табасаранского района Дагестана сообщила, что в зоне СВО убиты Абдулмутелим Рамазанов и Ших Мехтиев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.