05:12, 10 мая 2026

Более 50 томов документов приобщила Генпрокуратура России к делу о коррупции Хахалевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генеральная прокуратура Российской Федерации представила 52 тома документов о происхождении имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и членов ее семьи.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и членов ее семьи, включая судью Арбитражного суда Краснодарского края Наталию Хахалеву. 27 апреля адвокат Хахалевой заявил, что она проживает в Тбилиси, и следственным органам об этом известно.

Генеральная прокуратура Российской Федерации представила в суде 52 тома документов о происхождении имущества Елены Хахалевой и членов ее семьи, пишет 9 мая ТАСС.

Суд удовлетворил иск ведомства о приобщении документов, для того, чтобы стороны смогли ознакомиться с ними, рассмотрение дела перенесли на 13 мая.

Ранее по делу также были уточнены исковые требования. В качестве соответчиков к участию в процессе приобщены 11 лиц, которые признаны аффилированными с семьей Хахалевой и, как утверждает следствие, помогали скрывать активы, полученные коррупционным путем.

Следователи считают, что в 2019 году Хахалева ездила в командировки, которые не оформила должным образом, и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад, и за время отсутствия получила 1,2 миллиона рублей. В декабре 2021 года высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой, а за неделю до этого Хахалева покинула Россию. В мае 2022 года глава СКР распорядился возбудить в отношении Хахалевой дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, суд заочно арестовал ее. 27 января 2025 года власти Азербайджана сообщили Генпрокуратуре и МВД России о том, что в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай Елена Хахалева была задержана. В марте она покинула Азербайджан и уехала в другую страну, сообщила адвокат Шахла Гумбатова, защищавшая Хахалеву.

