Туапсинцы раскритиковали отсутствие организации в очистке пляжей

Участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и “дикие” пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая власти отчитались о вывозе 19 тысяч кубометров загрязненного грунта с побережья в районе Туапсе. Пляжи в Гизель-Дере, в районе Киселевой балки загрязнены нефтепродуктами, но их никто не убирает, заявили местные жители.

Волонтеры, которые проводят уборку территорий на удалении от центра города, пожаловались, что им не хватает помощи властей. Только в поселке Тюменский на уборку выбросов при нынешних темпах потребуется около двух месяцев, заявили они.

Представители Российской экологической партии “Зеленые”, посетив побережье, сообщили о выявлении локальных пятен нефтепродуктов и погибших морских животных. Активистка партии из Туапсинского района заявила, что в первые дни после инцидента загрязнение на одном из участков “достигало протяженности до 150–200 метров”, однако затем “частично уменьшилось визуально из-за проникновения нефтепродуктов под гальку”. Экологи подчеркивают, что это не означает исчезновения загрязнения, а лишь его перераспределение.

География загрязнения: от Шепси до Небуга

Загрязнение фиксируется на значительном участке побережья как к юго-востоку, так и к северо-западу от Туапсе, утверждают местные жители и волонтеры. Так, в селе Шепси, расположенном примерно в 10 километрах по прямой от Туапсе в сторону Сочи, загрязнение фиксируется на отдельных участках побережья, в том числе в виде фрагментов, скрытых под галечным слоем, рассказал “Кавказскому узлу” местный активист Олег Завяликов.

В противоположном направлении, в сторону Новороссийска, загрязнение наблюдается в районе Гизель-Дере (около 10–11 км от Туапсе), в поселке Агой и в районе Небуг (около 15–16 км от Туапсе).

“География большая, фактически все побережье вокруг Туапсе требует внимания”, – заявил блогер Илья Иванов, который мониторит ситуацию на побережье лично.

Он отметил, что загрязнение часто имеет точечный характер и, может быть, не сразу заметно. “Нефтепродукты уходят под гальку и потом возвращаются обратно в море. Визуально может казаться, что стало чище, но это не всегда так”, - пояснил блогер. Он также сообщает о загрязнениях в городской черте, в частности на Приморском пляже Туапсе и в районе Скала Киселева.

Городская бухта: где-то убрано, где-то нет

По словам жительницы Приморского района Туапсе Вероники, ситуация на пляжах городской бухты различается от участка к участку.

“Ближе к центру и к оборудованным пляжам убирают чаще. Но стоит отойти – и видно, что часть территории либо убирали поверхностно, либо не трогали вообще”, – рассказала жительница поселка Гизель-Дере Валерия, которая работает в одном из прибрежных пансионатов и наблюдает экологическую ситуацию ежедневно.

Относительно более очищенными, по словам собеседниц, выглядят отдельные участки, расположенные между железнодорожной станцией и пансионатом “Весна” и в районе Киселевки. При этом даже на этих территориях, как утверждают жители, сохраняются отдельные загрязненные зоны.

Наиболее проблемными волонтеры называют “дикие” пляжи без закрепленного обслуживания, участки между пансионатами “Автотранспортник России” и “Прометей” (между Агоем и Небугом), а также удаленные от центра участки побережья. Кроме того, они указывают на загрязнение в районе железнодорожной станции Волконка – этот участок расположен юго-восточнее Туапсе, примерно в 30 километрах, он представляет собой преимущественно “дикие” и малолюдные пляжи. По словам участников уборок, такие территории очищаются в последнюю очередь из-за труднодоступности.

Жители готовы помогать, но нет координации

Мнения местных жителей о том, кто должен заниматься уборкой нефтепродуктов с побережья, разделились. Часть из них считает, что ответственность лежит на властях и компаниях, связанных с нефтяной инфраструктурой. “Это не тот мусор, который оставили отдыхающие. Люди считают, что должны быть задействованы ресурсы государства и бизнеса”, – заявил “Кавказскому узлу” житель Туапсе Владимир.

Другие готовы участвовать в уборке, но говорят о нехватке информации. “Люди готовы приехать, но не понимают, куда именно. Не всегда можно дозвониться, есть проблемы со связью, мессенджеры работают нестабильно”, — рассказала жительница Шепси Светлана. По ее словам, знакомые из Сочи хотели помочь, но не смогли скоординироваться с волонтерскими штабами.

Несмотря на сложности, волонтерские группы продолжают работу. В частности, штаб “Тюменский” действует в районе Небуга (Новороссийское шоссе) и, по опубликованной информации, проводит уборку ежедневно с 9.00 до 18.00.

Волонтеры в Telegram-каналах сообщают, что им предоставляют проживание, питание и средства индивидуальной защиты. В то же время, по их словам, ресурсов недостаточно. “Основная проблема – масштаб и труднодоступные участки. Там, где нет подъезда, работать сложнее всего”, – рассказал "Кавказскому узлу" один из участников уборки Виктор. Он приехал помогать из Анапы и гордится тем что у него есть волонтерский опыт. Некоторые добровольцы отмечают, что часть побережья остается без внимания именно из-за нехватки рабочих рук.

Пункт помощи животным “Право на жизнь” работает в Шепси на базе отдыха “Морская”, сюда доставляют пострадавших животных и птиц. По словам волонтера Татьяны, кошек и собак местные волонтеры начали собирать в Туапсе и привозить в пункт с 23 апреля, когда шли “нефтяные дожди”. “Сейчас мы отмыли животных, но они продолжают поступать. Всем им мы ищем хозяев и отдаем в добрые руки”, – сообщила Татьяна.

Жители и волонтеры приходят к единому мнению, что при отсутствии координации и охвата всех участков побережья часть загрязнений может сохраняться длительное время, особенно в труднодоступных местах. По оценке блогера Ильи Иванова, ситуация требует комплексного подхода “Разовые уборки не решат проблему. Необходима системная работа с участием властей, специалистов и общественности”, – считает он.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера.

