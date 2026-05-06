Жители сочли недостаточными действия властей по уборке в Туапсе

Пляжи в Гизель-Дере, в районе Киселевой балки загрязнены нефтепродуктами, но их никто не убирает, жители намерены самостоятельно выходить на уборку. Власти тем временем отчитались о вывозе 19 тысяч кубометров загрязненного грунта с побережья в районе Туапсе.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая, по данным властей Кубани, в Туапсе было собрано более 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе более 1,8 тысячи кубометров за сутки. Сегодня власти отчитались, что с побережья в Туапсе вывезено более 18,5 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта.

Волонтеры, которые проводят уборку территорий на удалении от центра города, пожаловались, что им не хватает помощи властей. Только в поселке Тюменский на уборку выбросов при нынешних темпах потребуется около двух месяцев, заявили они.

Загрязнение расширило локацию

Проект "Прозрачный мир" проанализировал радиолокационный снимок Sentinel-1 от 2 мая, полученный в 18:19 мск. В акватории напротив центрального пляжа Туапсе видно плёночное загрязнение. Оно находится в море, но сохраняется близко к береговой зоне, говорится в публикации. Авторы проекта 5 мая указали, чт с учетом направления ветра часть загрязнения может снова подойти к берегу, поэтому возможны новые выбросы нефтепродуктов на пляж.

Загрязнение у центрального пляжа Туапсе, которое заметили на снимке со спутника от 2 мая, судя по всему, и пришло в Гизель-Дере, прокомментировал эколог Жора Каваносян. По его данным, жители Гизель-Дере выйдут на уборку побережья 8, 9 и 10 мая. На детском пляже будет работать техника, на остальные участки собираются выйти волонтеры.

Елена в Telegram-чате "Разлив на связи" опубликовала видео с пляжа в Гизель-Дере, где камни покрыты черными маслянистыми пятнами.

"От "Весны" до Гизель-дере грустно прямо", - прокомментировал Vladislav.

Эколог, директор природоохранных программ организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов сообщил, что к нему обратилась жительница микрорайона Приморский Лидия Скрипченко, которая подчеркнула необходимость уборки дикого пляжа в районе памятника природы "Лесопарк Кадош" (район Киселевой скалы). "Это немного к северу от Туапсе, пара-тройка километров", - пояснил он.

По её словам, участок пляжа от Приморского до спасательной станцией за Киселевой скалой загрязнен нефтепродуктами. При этом женщина отметила, что организованной группы волонтеров у них пока нет. "Нет и лопат, защитных костюмов, респираторов, перчаток, мешков и т.д. Нет опыта, зато есть порыв. Их не остановить. "У нас сердце кровью обливается за эти дикие пляжи, все детство здесь прошло", - процитировал эколог слова местной жительницы.

Чиновники отчитались об уборке загрязнений

Оперштаб Краснодарского края отчитался сегодня, что в Туапсе собрали почти 19 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси после разлива нефтепродуктов. Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации последствий ЧС, составляет 767 человек и 89 ед. техники, в том числе от МЧС России, рапортовали власти.

Мэрия Туапсе сообщила, что только в посёлке Новомихайловском очищено около 2 километров прибрежной полосы. вывезено 11 грузовиков загрязнённого грунта.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.

